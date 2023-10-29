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桃園滯洪池變身「地下宮殿」 張善政、鄭文燦宣布啟用

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市水務局斥資7億元，將桃園區魚管處滯洪池整治為「龍山埤塘生態公園」，其中RC構造滯洪池參考日本，有如「地下宮殿」。記者朱冠諭／攝影
桃園市水務局斥資7億元，將桃園區魚管處滯洪池整治為「龍山埤塘生態公園」，其中RC構造滯洪池參考日本，有如「地下宮殿」。記者朱冠諭／攝影

桃園市水務局斥資7億元，參考日本「地下宮殿」滯洪模式，將桃園區魚管處滯洪池整治為「龍山埤塘生態公園」，工程去年底完工後今天終於宣布啟用。市長張善政、行政院副院長鄭文燦、內政部次長花敬群參加啟用典禮，大讚生態公園未來也可提高都會區排水防洪功能，也能增加公園綠地，提供民眾休憩空間。

桃園區魚管處滯洪池位於桃園、中壢、八德交界，近年因都市快速發展，每逢豪大雨，常導致鄰近龍山里雙龍社區嚴重淹水。水務局將原本由退輔會權管的魚管處埤塘，轉型為兼具防災、蓄洪、景觀、休閒4大功能的滯洪池，並命名為龍山埤塘生態公園；工程總經費7.56億元，中央補助4.77億。

水務局表示，龍山埤塘生態公園滯洪池分上下兩池，下池參考日本東京「首都圈外郭放水路」工程，打造有「地下宮殿」之稱的RC構造滯洪池及雨水積磚，蓄水量2.66萬立方公尺；上池則是總面積達2.12公頃的乾式滯洪池，蓄水量4.69萬立方公尺，是市民休閒散步的好去處。

張善政致詞表示，龍山里附近建築越蓋越多，過去綠地慢慢消失不見，影響排水能力，導致周邊常淹水，另方面附近居民越來越多，也需要一座公園，市府結合2項需求完成此工程，是國內非常特殊的設計。

「這是水利工程的代表作。」鄭文燦提到，龍山埤塘生態公園是他擔任市長時，爭取前瞻計畫補助的重點，如今計畫實現，要感謝水務局團隊的設計，相信未來能成為環境教育亮點；此外，園內也設置管理中心和市民活動中心，經費約6500萬元，明年將會完工。

花敬群表示，此案是鄭文燦擔任市長時提出，地方提出好構想，解決在地重要問題，中央自然會全力支持這方案，相信這項工程未來也會成為台灣的典範，吸引其他縣市觀摩學習。

桃園市水務局斥資7億元，將桃園區魚管處滯洪池整治為「龍山埤塘生態公園」，市長張善政、行政院副院長鄭文燦、內政部次長花敬群今天都參加啟用典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市水務局斥資7億元，將桃園區魚管處滯洪池整治為「龍山埤塘生態公園」，市長張善政、行政院副院長鄭文燦、內政部次長花敬群今天都參加啟用典禮。記者朱冠諭／攝影

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