六家高中新建校舍12月動工 預計2025年可增加9班學生

大新竹因竹科人口屢創新高，為因應大新竹地區高中入學需求量急遽增加，新竹縣政府規畫六家、湖口兩所縣立高中校舍空間爭取增班，其中六家高中新建南棟校舍工程於本月26日順利決標、12月正式動工，預計2025年8月完工，屆時可增加9班供應量；至於湖口高中2025年校舍完工後，可增加6班供應量。

新竹縣長楊文科指出，六家高中位於竹北市高鐵特區，隨著人口的迅速增長，自2015年起六家國中改制為六家高中附設國中部，招收竹苗區學生。為因應108課綱實施並提供更優質的就學環境，新竹縣政府和教育部共挹注2.7億元，拆除南棟老舊的2層樓12間教室，規畫新建一座4層樓、共36間現代化教室與空間的教學大樓。

新竹縣教育局長楊郡慈指出，目前六家高中每年級有7班，共21班，南棟校舍工程完成後，預計近3年內高中部將增加至30班，每年級從7班擴增至10班；同時縣立湖口高中遷校工程已在進行中，預計2025年校舍完工後可增加6班供應量。此外，縣府也積極向中央爭取國立高中增班、增額。

六家高中校長江月媚說明，未來新南棟校舍的1樓將設置圖書館，2樓以上規畫行政辦公室、專科教室及普通教室。啟用後將提升增班量能，提供學生更多元的自主學習教室、多元選修教室和社團教室，有效解決現況學生學習空間不足的問題。