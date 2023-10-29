議員控八家將年輕人由竹市府指派 市府：子虛烏有非事實

新竹市政府昨晚舉辦萬聖節大遊行爆爭議，「新政治提款機」被畫有八家將臉譜的年輕男性「包圍」，有民代批評是臉譜民眾是由市府所指派，市府回應，完全子虛烏有、絕非事實，新竹市府在此提出嚴正駁斥，強調臉譜民眾絕非由市府所指派，議員不應無端臆測跟指控，造成市府形象受損。

民進黨議員楊玲宜說，前幾天高虹安大費周章的說要優先保護孩子，活動當天一定會有因應措施，原來指的是這群黑衣人的護主圍事，原來指的優先保護孩子，是讓這群黑衣人擋在領糖果的孩子面前嚇哭孩子，對孩子吐煙。

市府表示，昨日萬聖節活動吸引逾3萬民眾共襄盛舉，對於現場情況還原如下，警察局於晚間8時5分收到告發，指活動場地有民眾疑似違反菸害防制法，現場員警依警職法第7條盤查並帶回，經警局初步調查發現，該民眾與其友人畫上臉譜自發性參與竹市舉辦萬聖節遊行，因發現其成員有未滿20歲之情形，後續將依違反菸害防制法函請市府主管機關裁罰。

市府表示，現場出現具政治議題影射強烈的自製裝置，雖有其表達自由的權益，但不顧眾多家長反對政治話題出現於活動上，其執意的行徑，外界自有公評，另出現所謂畫臉譜人士現場抽菸影響他人的行為，市府亦不樂見，以上行為皆影響當日參與活動親子家庭的權益，也對兒童造成不良示範。

市府強調，萬聖節遊行活動整體非常成功且順暢，許多市民都非常支持，也很高興能在節慶中留下難忘美好的回憶，鄰近商家更是業績蓬勃，直呼還希望再多舉辦類似的熱鬧活動。

市府呼籲，如此成功的萬聖節盛會，切勿因有心人士惡意操作而被抹滅，期盼各界多給活動承辦單位鼓勵，並著重大小朋友市民的開心及冀望，外界給予更多的正向氛圍。

市府進一步說明，另有議員稱，以往萬聖節遊行活動並未以警車作為前導車，警察局表示過往前市府時期萬聖節活動即有因人潮眾多而以警車前導，今年絕非特例，議員有所誤解，特此澄清。