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竹市水田人行天橋將拆除 11月7日起夜間施工交管出爐

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
改善市容景觀、重視人本環境，竹市水田人行天橋將拆除，工務處提醒用路人行經此路段時，改道繞行北大路或武陵路。圖／市府提供
改善市容景觀、重視人本環境，竹市水田人行天橋將拆除，工務處提醒用路人行經此路段時，改道繞行北大路或武陵路。圖／市府提供

改善市容景觀、重視人本環境，竹市水田人行天橋將拆除。新竹市府指出，預計於今年11月7日至11月9日，每天夜間9點至翌日上午6點進行拆除作業。施工管制期間，將封閉經國路二段及水田街，汽、機車北上方向主要改以中正路、武陵路、北大路作為替代道路；南下方向主要改以東大路、北大路、武陵路作為替代道路。

新竹市水田人行天橋位於北區經國路二段及水田街口，天橋使用年份逾40年，配合內政部國土管理署持續推動市區道路友善行人等政策，水田人行天橋下方於劃設行人穿越線後，天橋使用率逐漸降低，110年市府經依「新竹市政府人行天橋暨人行地下道存廢評估標準作業流程」規定，邀集相關單位、人員召開會議討論，試辦封閉30天期間彙整用路人意見後決議予以拆除，並經新竹市議會同意財產報廢。

工務處指出，水田人行天橋墩柱長期佔據路側，造成過馬路行人與駕駛視線死角，且天橋階梯對無障礙者使用上極不友善，經評估使用率也相當低，故市府決議拆除，市長高虹安也特別關注水田街路口，責成相關單位加強重新規劃行人停等區及行人動線的整體改善，藉此提升行人步行安全，老舊天橋拆除後將可改善路口交通，除提供市民人本友善的空間及無障礙通行環境外，也可有效改善當地市容景觀、恢復都市天際線。

工務處表示，水田人行天橋預計於今年11月7日至11月9日，每天夜間9點至翌日上午6點進行拆除作業。施工管制期間，將封閉經國路二段及水田街（東大路二段至中正路路口雙向車道範圍，道路封閉時段，汽、機車北上方向主要改以中正路、武陵路、北大路作為替代道路；南下方向主要改以東大路、北大路、武陵路作為替代道路。

工務處提醒用路人行經此路段時，請減速慢行並依義交人員指揮通行，改道繞行北大路或武陵路，施工如因天候影響，將擇日辦理拆除作業，造成不便，敬請見諒。民眾如在施工過程中有任何問題，可撥打新竹市政府工務處03-5216121#283洽詢。

新竹 武陵

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