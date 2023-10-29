臉譜怪男萬聖遊行狂抽菸疑鬧場被帶回 竹市警說明了

新竹市政府今晚舉辦萬聖節大遊行，嘲諷市長高虹安的「新政治提款機」晚上現身遊行路線，未料突然出現8名畫有八家將臉譜的年輕男性「包圍」提款機，還抽菸、嚼檳榔被警方帶回，綠營民代批評有特定人士刻意干擾遊行。警方深夜說明，該名男子與友人自發性參與萬聖節遊行，因在現場吸菸違反菸害防制法，將移請衛生局裁處。

市府今晚也說明，不樂見孩子們期待已久的親子活動因政治言論失焦，惟此為個人政治立場表達，是否妥適交由市民評判；至於自製提款機旁的臉譜人士抽煙，已由員警帶回了解，並移請衛生局裁罰。強調此舉違反菸害防治法，更是對孩子最不良示範。

新竹市萬聖節大遊行吸引眾多家長帶著孩子參與，今晚7點左右，在「新政治提款機」扮相人出現沒多久，突然有8名畫有臉譜的男性圍在提款機旁，還一度稱是支持提款機的群眾。由於8名男子在旁頻頻抽菸、嚼檳榔，還刻意擋住提款機行走，引起反感。

民進黨市議員楊玲宜、陳建名、綠黨市議員劉崇顯都來聲援「新政治提款機」，身為民進黨團總召的陳建名表示，這些干擾遊行、讓提款機「寸步難行」的黑衣人，不斷阻擋想拿糖果的孩子，甚至大剌剌地抽菸，讓市民安全有疑慮，他呼籲高虹安對此事表態，也請警察公布這群黑衣人是由誰指使。

國民黨立委鄭正鈐今晚扮成馬力歐參加遊行，他對於活動中極富政治意味的「政治提款機」所引發的爭議表示遺憾，溫馨歡樂的親子活動，不應該受政治的打擾，影響市民參與活動的愉悅心情，也有許多年輕的父母經過時也對該政治活動表達不滿情緒。

新竹市警察局說明，警方於晚上8點05分收到告發，指活動場地有民眾疑似違反菸害防制法，現場員警依警職法第7條盤查並帶回，該民眾於9點26分離開勤務處所。

據了解，被警方帶回的「臉譜男」未成年。警方指出，經查證，該名男子與其友人畫上臉譜自發性參與竹市舉辦萬聖節遊行，因在現場吸菸違反菸害防制法，續將依違反菸害防治法第16條及第42條移衛生局裁處。

另，針對有議員稱過往萬聖節遊行並未以警車作為前導車，警察局指出，議員恐怕忘記了，過往前市府時期萬聖節活動即有因人潮眾多而以警車前導，今年絕非特例。

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