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消防安檢未申報 桃園罰580處社區

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

2021年高雄城中城大火釀嚴重死傷，凸顯無管委會的老舊社區大樓消防安檢申報重要性。桃園市消防局清查全市676處社區無管委會也無申報，迄今開罰580處社區，由於社區無管委會，消防局以區分所有權人為開罰對象，一戶一罰單，不少住戶收到罰單都錯愕，更擔心被連續開罰。

桃園市消防局說明，開罰目的是警示社區重視消防安檢，已開罰社區短期不會再開單。市府建管處長莊敬權表示，若社區有意願成立管委會，建管處依社區屋齡、規模分有5萬元到30萬元不等的補助款，可作為社區管委會的「第一桶金」，並提供輔導協助。

消防局指出，營建署與消防署在城中城大火後修改消防安檢規定，未申報就開罰並須限期改善。經調查申報紀錄與清查社區全部所有權人資料陸續開罰，累計開罰580處、每處罰款2萬元。

市議員鄭淑方表示，不少民眾收到罰單很恐慌，因為沒人願意出面處理，很擔心被連續開單；市議員劉曾玉春也說，許多老舊社區因早期法規沒有要求而未設置管委會，希望政府從旁協助。

消防局長龔永信說，開罰的社區已有524處申報，剩下56處限期改善。市府今年推出桃園市公寓大廈共同部分維護修繕補助計畫，社區可向建管處申請住警器、滅火器、照明燈、出口燈和方向燈等補助。

管委會 安檢 罰單

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