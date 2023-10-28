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竹市今晚萬聖遊行吸3萬人擠爆市區 高虹安扮哈利波特

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，不少孩子裝扮趣味人物，吸引民眾目光。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，不少孩子裝扮趣味人物，吸引民眾目光。圖／竹市府提供

新竹市政府今晚7點舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，不少家長帶著孩子裝扮上街，扮成蜘蛛人、鋼鐵人、南瓜怪等卡通造型，還有小朋友巧扮馬桶、超商招牌都很逗趣，市長高虹安則戴上假髮扮成哈利波特。市府今晚也安排馬戲、街舞、雜耍等多項定點表演，吸引逾3萬人同樂，市區道路滿滿都是人。

竹市府指出，今年萬聖節系列活動以「玩具」為主題，結合兔年設計Ｑ版搗蛋兔象徵吉祥物，今晚的壓軸重頭戲是萬聖節大遊行，晚上7點多從州廳前方出發，一路繞行中正路、東門城、府後街等市區道路，遊行沿途安排有特技馬戲、趣味雜耍及氣球秀。

高虹安今晚也率市府團隊化身「魔法師」，高戴上短假髮扮成哈利波特，秘書長張治祥化身麥教授、教育處長陳木金為鄧不利多、發言人徐千晴為妙麗、城銷處長嚴翊琦為石內卜、民政處長施淑婷為史萊哲林、文化局代理局長李欣耀為赫夫帕夫學院等魔法師，其中，嚴翊琦扮演「石內卜」毫無違和感，讓人眼睛一亮。

高虹安說，新竹市萬聖節活動睽違一年再次重磅登場，很感謝市民朋友們的熱情參與，看見許多家長帶著小朋友一同發揮無限的想像力，裝扮成自己最喜歡的玩具角色來參加充滿創意和歡樂的萬聖嘉年華盛會，為寶貴的親子時光增添更多美好回憶。

「萬聖節快樂！Happy Halloween！」在現場民眾齊聲大喊下，高虹安也率領遊行隊伍，從市府前方出發一路環繞東門圓環上街遊行「搗蛋」，高也和許多市民在東門街及文化街交叉口的玩具盒打卡區，留下「離箱出走」的超Ｑ合照。

文化局代理局長李欣耀表示，今年主舞台邀請在地兒童街舞教室「MIKI兒童街舞工作室」的小朋友們演出，此次配合萬聖節奇幻的氛圍，現場更有「九涉製作」帶來高難度的馬戲特技表演，和「好玩的劇團」吸睛的LED炫光秀，營造萬聖節節慶氛圍。

文化局指出，市府一樓舉辦的「玩具城展覽」將一路展到期限至10月31日，市府大廳、走廊設置了裝置藝術及趣味打卡牆，每天晚上6點至9點都可以抽扭蛋，期盼萬聖節活動讓民眾感受到新竹的熱情、創意與活力，也能促進新竹市的觀光效益。

新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，吸引上萬人參與。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，吸引上萬人參與。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安（中）今天化身為哈利波特，率領市府團隊裝扮魔法學院，秘書長張治祥（右二）化身麥教授、教育處長陳木金（右一）為鄧不利多、發言人徐千晴（左三）為妙麗、城銷處長嚴翊琦（左一）為石內卜、民政處長施淑婷為史萊哲林（右三）、文化局代理局長李欣耀（左二）為赫夫帕夫學院等魔法師。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安（中）今天化身為哈利波特，率領市府團隊裝扮魔法學院，秘書長張治祥（右二）化身麥教授、教育處長陳木金（右一）為鄧不利多、發言人徐千晴（左三）為妙麗、城銷處長嚴翊琦（左一）為石內卜、民政處長施淑婷為史萊哲林（右三）、文化局代理局長李欣耀（左二）為赫夫帕夫學院等魔法師。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安（中）今天化身為哈利波特參與萬聖節遊行活動。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安（中）今天化身為哈利波特參與萬聖節遊行活動。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，不少孩子裝扮趣味人物，吸引民眾目光。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，不少孩子裝扮趣味人物，吸引民眾目光。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，吸引上萬人參與。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，吸引上萬人參與。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，將中正路擠得水泄不通。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，將中正路擠得水泄不通。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，有小朋友扮成馬桶，超級可愛。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，有小朋友扮成馬桶，超級可愛。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，吸引眾多親子參與。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，吸引眾多親子參與。圖／竹市府提供

萬聖節 高虹安 新竹

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