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影／苗栗風箏美食節登場 13年來首見大雨「擾局」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市風箏節今天上午開幕，不料卻碰上13年來首見的大雨天候，上午風箏「難以上天」。圖／苗栗市公所提供
苗栗市風箏節今天上午開幕，不料卻碰上13年來首見的大雨天候，上午風箏「難以上天」。圖／苗栗市公所提供

秋高氣爽正是辦活動的好時節，苗栗縣各鄉鎮市今、明兩天至少安排近10項大型活動，不料上午的一場大雨「擾局」，苗栗市今年第13度舉辦的風箏及客家美食節「首當其衝」，國內外團隊的風箏全都「上不了天」，只有雨勢日歇時試飛幾只，市公所團隊以「遇雨則發」心態因應，期盼雨勢能停歇，讓民眾及遊客感受一場風箏表演盛宴。

苗栗市公所辦的「九降風起」風箏節，過去12屆幾乎都是風和日麗的好天氣，今年第13度推出，不料卻碰上降雨的天候候，上午苗栗地區間歇降雨，上午9點多雨勢轉大，讓期待參加風箏節的遊客不免掃興，市公所宣布兩天活動照常推出，縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍上午都依程序參加開幕式，工作人員則期盼雨勢能趨緩，讓各式特色風箏能上天，讓遠道而來的遊客和在地民眾不致「敗興而返」。

邱鎮軍表示，苗栗風箏節邁入第13年，致力客家風箏文化推廣，也是全球唯一的客家國際風箏節，每年精心設計，以風箏作為媒介，傳遞和傳承客家文化和精神。今年以「宴客」為主題，邀國內外的遊客到苗栗品味美食，共襄盛舉，本著客家人宴客精神，今年風箏節風箏展演安排特別澎湃、壯觀，其中新加坡帶來長達36米的巨龍風箏；韓國隊將演出瘋迷全球的江南style騎馬舞特技風箏；日本除進行特技風箏表演，還將與國內風箏隊共同放飛近20隻各式造型青蛙軟體風箏，此外還有鯨魚、鯊魚、變色龍等各式大型軟體風箏，以及串連風箏、特技風箏、六角風箏競賽。

苗栗縣各鄉鎮市今天都有大型活動推出，今天公館鄉苗栗特色館有「老適在一起」生活節；泰安鄉「泉柿原味」泰安溫泉及甜柿推廣也在28、29日在苗栗泰雅文物館舉辦，除室內空間，各地大小活動多少都受雨勢影響。

苗栗市風箏節今天上午登場，不料卻碰上13年來首見的大雨天候，上午風箏「難以上天」。圖／苗栗市公所提供
苗栗市風箏節今天上午登場，不料卻碰上13年來首見的大雨天候，上午風箏「難以上天」。圖／苗栗市公所提供

風箏節 客家美食 邱鎮軍

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