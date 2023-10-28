桃擴大婦女心理諮商補助對象

桃園市政府照顧婦女族群，今年5月推出產後憂鬱心理諮商計畫，內容包括產後婦女的憂鬱評估、產後6個月內婦女及配偶心理諮商費用及中醫診療等費用補助，民代普遍肯定，但希望服務對象能在擴大：衛生局長劉宜廉表示，明年心理諮商補助將從2千萬元增加到3千5百萬元，會納入孕期婦女及5種癌症女性病患，預計明年1月上路。

桃園市長張善政上任後，陸續推出凍卵營養金、產後心理諮商補助等照顧婦女政策。其中，產後心理諮商截至10月22日共5033人接受評估篩檢，其中有302人被轉介諮商及診療，另有517人雖未達轉介標準，衛生局仍持續追蹤掌握。

國民黨議員楊朝偉肯定心理諮商補助辦法，但他反映憂鬱症不見得是產後才會發生，建議衛生局把懷孕婦女也納入，至少產前16周的孕婦要照顧到；民進黨議員劉仁照也認為懷孕期間的婦女需要被重視，建議衛生局可以設計產前教育課程幫忙做心理建設，應該可以減少產後憂鬱問題。

另外，民進黨議員王珮毓表示憂鬱症不僅是產婦孕婦可能面臨課題，也可能發生在乳癌、子宮頸癌等女性重大疾病患者身上，希望照顧女性福利措施能夠擴大。

劉宜廉說，衛生局最近邀心理專家及婦產科專家討論，顯示不少婦女在懷孕就有憂鬱傾向，而婦女除乳癌、子宮頸癌和卵巢癌，肺癌和直腸癌也常見，因此孕婦與上述5種癌症女患者明年將納入心理諮商補助對象。