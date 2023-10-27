今年65人獲獎 廖志坤獎學金 27年發近2千萬

廖志坤基金會獎學金前天開審查會，苗栗縣中港溪頭份、三灣、南庄有66名學子申請，在與會各董事委員積極爭取下，除一人因戶籍不在中港溪另案處理，其餘都獲通過，共發放近百萬元獎學金。

廖志坤基金會獎學金是紀念聯合報前中港溪記者廖志坤成立，他1996年在南庄鄉獅頭山採訪時因公殉職，母親張秋子捐款成立獎學金，讓他遺愛中港溪，27年來已發出近2000萬元獎學金。

今年獎學金共分三部份，其中一般獎學金包括10名大學研究所、15名高中職，每名1萬元；31名國中每名5000元，另有關懷補助部分，每月2000元，共9名學生獲補助；拔尖學生有4人獲補助，補助款項依各申請學生需求核實發給，11月25日頒發獎學金。

基金會指出，每年以孳息發放獎學金，但孳息金額有限，今年獲光罩科技執行長吳國精、春天診所董事長何麗玲，趨勢民調總經理吳世昌、資深媒體人姚鷺、精聯保險頭份總監黃晉珅、頭份在地熱心人士縣議員陳永賢以及謝堂德、許淑華、讀者雜誌吳治亞發行人熱情的贊助。

基金會執行長周恆和感謝捐贈者，他指出，基金會這兩年已把獎助對象擴展至有潛力的學子，希望藉由基金會介入贊助，能使他們發揮潛能，在各項領域有更好表現，目前有跆拳道、樂器方面等有潛力學生參加此項拔尖計畫。