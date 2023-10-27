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竹市萬聖節明遊行 政治提款機引熱議

聯合報／ 記者張裕珍郭政芬／新竹報導
新竹市政府今年以「風狂玩具城」為主題舉辦萬聖節系列活動，市長高虹安歡迎大家明晚一起來變裝。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今年以「風狂玩具城」為主題舉辦萬聖節系列活動，市長高虹安歡迎大家明晚一起來變裝。記者張裕珍／攝影

竹市府明晚舉辦萬聖節大遊行，網路流傳市府主管會議通知，若有道具或裝扮過度誇大要拍照通知主管，議員劉康彥質疑是擔心「新政治提款機」裝扮出現。市府為此呼籲，萬聖節活動並無政治色彩，任何人士不應為了特定政黨或個人政治訴求，破壞小朋友們的美好體驗。

「新政治提款機」由紙板打造，近日被放在竹市街頭多處取景，嘲諷市長高虹安靠前市府、棒球場「政治提款」；主導的臉書粉專前天貼文指出，市府內部主管會議通知提到，若發現活動現場有道具、裝扮過大誇大者，務必第一時間拍照通知主管，若有「手持敏感字樣」者，請用「避免影響其他民眾情緒，增加衝突機會」為由請民眾收起。

民進黨議員劉康彥說，沒想到幾片紙板威脅這麼大，「扮小兔或扮咖啡包、挖土機的小心了，恐被勸離。」除酸度爆表，劉也質疑萬聖節裝扮應輪不到公權力來定義是否干擾活動。

國民黨議會黨團總召陳慶齡說，民進黨側翼一直抹黑市府、挑起對立，只會讓人厭惡，「政治提款機」來萬聖節遊行，若引起民眾不滿衝突，是否又要怪罪市府？

時力總召林彥甫表示，這類政治諷刺型態的裝扮該如何限制，市府可找相關前例、規範，比較容易說服民眾，同時避免完全限縮人民言論自由。

市府回應，選舉將近，在內部主管會議提醒注意活動秩序，且遵守行政中立，「有心人士沒必要對號入座。」並強調接獲家長反映「孩子非常期待，拒絕萬聖節活動染色變調」的聲音，呼籲任何人不應為特定政治訴求影響活動。

至於是否要求道具或裝扮過度誇大要拍照通知主管，市府昨未證實、也不否認。

主管 萬聖節 提款機

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