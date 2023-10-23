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新竹城市星光夜11月4日起展開！有市集、音樂、電影

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市政府連續兩個周末將於11月4日及5日在新竹公園 、11月11日及12日在護城河畔，舉辦「2023 新竹城市週末星光夜」 活動。記者郭政芬／攝影
新竹市政府連續兩個周末將於11月4日及5日在新竹公園 、11月11日及12日在護城河畔，舉辦「2023 新竹城市週末星光夜」 活動。記者郭政芬／攝影

新竹市政府連續兩個周末將於11月4日及5日在新竹公園 、11月11日及12日在護城河畔，舉辦「2023 新竹城市周末星光夜」 活動，活動現場每日集結超過50個攤位，有手作市集、異國美食，也邀請到不同異域風情的音樂表演，邀請市民一起來chill滿足。

新竹公園首場露天電影院將於11月4日晚上6點半登場，用溫暖又勵志「路卡的夏天」動畫電影，作為這次星空電影院的重頭戲，電影開始前， 現場還有美感生活限定的DIY體驗活動，以製作乾燥花束、說故事給你聽以及探索內心的塔羅牌體驗等各種活動，一起放鬆療癒，動手玩藝術、逛市集看電影，歡迎提早預約體驗活動。

記者會現場邀請多家友善店家，帶著店內明星招牌商品及市集夥伴到現場宣傳，有來自舊城區商圈的原味香號肉品工坊、COUNTEA卡帝原生香茶、TACO HOUSE塔坷屋美墨速食、新竹伴手禮鴻安堂、彭成珍餅舖，以及新竹消夜首選東門市場的多位知名商家等，更有來自市集好夥伴麥莉貝果、吉草堂青草舖，還有大家最喜歡的異國市集NICE CREAM 義式手工冰淇淋專賣店、MyTeaRoom15等，集結各式在地店家，滿滿異國風情。

城銷處表示，週末市集在11月4日及5日新竹公園「森Park市集」帶來餐桌計畫，10月24日到11月1日，只要在城銷處官方臉書的指定貼文下方留言，並標註好友加分享，就有機會獲得一千元市集購物金，還可享有vip專屬的野餐座位來欣賞露天電影。

現場周邊還帶來各國音樂藝術，有來自拉丁民族的爵士樂團GROOVE STATION、澳大利亞的Cait Lin凱琳等靈魂之聲，及超過50組異國與文青手作風格特色市集攤位。

城銷處接續在11月11日、12日 於護城河晶品城段封街舉行「 Chill爽市集」，搭配周邊超過50個友善店家共襄盛舉，增加當地商家的曝光率及商機，更促進地方經濟的發展。

城銷處表示，在連續兩個周末的活動，民眾只要到現場打卡，可兌換50元酷碰券，可於四天市集攤位及活動期間周邊貼有友善標誌的店家使用。

城銷處提醒，11月4日(15:00-20:00) 11月5日(11:00-17:00)森park 市集於新竹公園星夜登場；11月11日、11月12日(11:00-20:00) Chill爽市集於新竹護城河舉辦。

MyTeaRoom15的老闆Manoj Shanker是印度人，，起初在假日花市和夜市擺攤，歷經多年努力，從小攤子做到店面，這次也將參與市集販售手作印度拉茶。記者郭政芬／攝影
MyTeaRoom15的老闆Manoj Shanker是印度人，，起初在假日花市和夜市擺攤，歷經多年努力，從小攤子做到店面，這次也將參與市集販售手作印度拉茶。記者郭政芬／攝影
活動現場每日集結超過50個攤位，有手作市集、異國美食，也邀請到不同異域風情的音樂表演，邀請市民一起來chill滿足。記者郭政芬／攝影
活動現場每日集結超過50個攤位，有手作市集、異國美食，也邀請到不同異域風情的音樂表演，邀請市民一起來chill滿足。記者郭政芬／攝影

新竹 電影 塔羅牌

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