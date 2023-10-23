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苗栗市圖小而美 縣府評鑑首奪甲組特優

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所圖書館小而美，首次奪下縣府評鑑甲組特優。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所圖書館小而美，首次奪下縣府評鑑甲組特優。圖／苗栗市公所提供

苗栗縣政府公共圖書館營運績效評量暨獎勵計畫，今年評鑑成績最近出爐，苗栗市公所圖書館小而美，首次奪下甲組特優，市長邱鎮軍表示，未來更積極努力爭取中央補助資源挹注，打造社區最美的風景在圖書館。

縣府評鑑就基礎建設、營運規劃、館藏資源管理、讀者服務、閱讀推廣及公共關係、閱讀環境6項指標，實地訪視評量，112年評定結果，今年苗栗市立圖書館獲得甲組特優肯定，市公所士氣大振。

市公所指出，市圖1992年2月29日開館啟用，土地仍屬縣府所有，地下1樓、地上2樓，樓地板面積713平方公尺，藏書7萬多冊，電子書6萬多冊，2013年及今年獲教育部補助改建，及升級閱讀設備。

市圖麻雀雖小，五臟俱全，2020年獲得教育部「台灣閱讀風貌及全民閱讀力」整體閱讀力躍升城市獎項，2021年以「共享、溫馨~家的書房」方案，透過在地斜槓青年、藝術工作者，與讀者分享交流，打造出「整個苗栗市都是我的圖書館」的概念，獲得閱讀推手團體獎。

市圖主動出擊將巡迴書箱8000多館藏書冊，運送進入校園，方便學生借閱，後疫情時代服務轉型，電子書6萬8795冊，計次計點借閱服務，提供讀者另一閱讀選擇，邱鎮軍說，透過評鑑機制，了解優點及不足之處，公所會以讀者為主的理念，逐年增列購書經費，且針對分齡、分眾，及不同社群推廣多元閱讀。

苗栗市公所圖書館小而美，首次奪下縣府評鑑甲組特優。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所圖書館小而美，首次奪下縣府評鑑甲組特優。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所圖書館小而美，首次奪下縣府評鑑甲組特優。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所圖書館小而美，首次奪下縣府評鑑甲組特優。圖／苗栗市公所提供

圖書館 邱鎮軍 電子書

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