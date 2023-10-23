大東坑水井汞超標停用 民爭自來水

新竹縣關西鎮大東坑200戶居民仍無自來水，長期從當地3口水井取水使用，近來環保局抽驗水質發現，其中一口含汞超標，緊急停用。居民反映，雖然身體健康沒出現異樣，但盼盡快爭取自來水延管工程；自來水公司第3區管理處表示，若接到申請將進行評估。

縣府環保局表示，大東坑200戶居民自行取用井水，除水塔外，沒有相關過濾設備，且水井打得很深，水體量大，若要汙染需要很大的毒量，初判會驗出汞跟當地地質有關，近期再進行複驗，該口井檢測值已合格，因民眾仍有疑慮，目前仍封井停止取水，並會持續監測。

關西鎮民代表詹羅燈指出，當地居民多年來靠著3口水井抽取地下水至水塔使用，今年環保局進行「112年飲用水質抽驗計畫」時，發現其中一口水井驗出重金屬汞，檢測值為0.0022mg/L，超過標準0.002mg/L，雖然目前沒有居民反映身體出現異狀，但大家也都相當擔心對身體有害，盼盡快爭取自來水延管工程。

新竹縣關西鎮環境守護協會指出，大東坑上方的小型工業區可能是汙染源，2年前大東坑山區也爆發約3千坪工業地挖出不明重金屬廢棄物的新聞。

關西鎮長陳光彩則表示，雖懷疑汙染源為此，但沒實質證據，目前當務之急是解決居民用水需求，他已向縣長楊文科報告，將優先申請自來水延管工程，目前已經在申請評估階段。

水公司3區管理處表示，當地已有簡易自來水，由水利署管理，若有相關需求，需經由水利署和當地縣市政府發文申請，水公司若接到申請將再進行評估。