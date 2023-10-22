快訊

傳柯文哲、侯友宜昨會面 朱立倫沒否認：不會主動透露

護理要求全面加薪 薛瑞元：夜班加給4至5成、最快1月上路

汐東線議員憂運量太低？ 動工恐讓東湖迎來交通黑暗期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市府前市長時代解編市場用地 民代憂助長違法攤販

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民代質疑，桃園市政府解編八德的市場用地，導致民眾到非合法的高城市場（圖）採買，市府也對違法攤商視而不見，根本是本末倒置。記者朱冠諭／攝影
民代質疑，桃園市政府解編八德的市場用地，導致民眾到非合法的高城市場（圖）採買，市府也對違法攤商視而不見，根本是本末倒置。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府過去在前市長鄭文燦時期為解決公共設施保留地問題，全市通盤檢討，但部分發展區沒留市場用地，民眾反而到違法攤商採買，引發民代憂心。經發局表示，若地方希望設置傳統市場，後續將視該地區人口成長、區域位置、交通便利性及周邊商業機能等條件，滾動評估興辦傳統市場的可行性，並請都發局納入都市計畫通盤檢討。

桃園部分未徵收的公共設施保留地長期閒置荒廢，影響地主權益，都發局2016年配合中央進行專案通盤檢討，其中，因消費習慣改變，124個市場用地最後共解編39處，目前剩85處。

議員楊朝偉反映，未來鐵路地下化後，八德區高明里、高城里、茄明里及永豐里等地區發展指日可待，但前市府檢討市場用地時，經發局皆評估無開闢需求，如今當地里民無市場可用，民眾卻跑到實際上是住宅區的高城市場買賣，市府也對違法攤販視而不見，根本是本末倒置，質疑市場政策有問題。

議員陳治文提到，大溪分河東、河西區塊，河東有大溪公有市場，雖有執照的傳統早市，但因內部格局年代久遠，攤位明顯不足導致周邊攤商多，缺乏整體規畫；河西雖有崎頂黃昏市場、員樹林市場，但都沒有正式登記，不少民眾都反映應在河西地區規畫市場用地，讓鄉親不必奔波龍潭或八德市場。

經發局長張誠指出，解編市場用地的原因包括進出不易、沒辦法提供足夠停車空間，和現場空間太狹小；雖解編後仍有機會變更都市計畫，但若營運不佳、人潮稀落變成「蚊子市場」也不好，若當地有需求盼可先成立市場自治會，聚集足夠攤數後，經發局會再考量與都發局協調畫設其他市場用地或適當分區。

楊朝偉直言，在市場還沒成形前，如何成立自治會；經發局以周邊有美式賣場或超市為由，就認為不需要傳統市場，事實上傳統市場和賣場提供的產品和服務不同，當地里長和里民已多次陳情，呼籲經發局仍應重新檢討。

傳統市場 都市計畫 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

世客博吸千萬人參觀民代批撒錢動員、看不出效益 桃市府說明

楊梅公所大樓挺過上浮又漏水 桃市府找到原因了

1.8萬漲到3.2萬！社宅租金漲6成挨批 桃市府：調整方案、延後實施

遭疑網軍藏桃市府 張善政：太有想像力反批2事荒腔走板

相關新聞

竹縣關西大東坑水井驗出含汞量超標急封井 鎮長民代盼爭取自來水

新竹縣關西鎮大東坑200戶居民因未有自來水，長期取用當地3口水井作為日常使用，近來環保局抽驗水質發現，其中一口水井含汞超...

桃市府前市長時代解編市場用地 民代憂助長違法攤販

桃園市政府過去在前市長鄭文燦時期為解決公共設施保留地問題，全市通盤檢討，但部分發展區沒留市場用地，民眾反而到違法攤商採買...

高虹安稱英語教材未發是不實訊息 議員籲坦承疏失

針對新竹市地區國小低年級學生英語課本仍未發放事件，新竹市長高虹安今天指出，這是不實訊息。有新竹市議員表示，高虹安應看看家...

解決竹縣內灣塞車 縣道120線拓寬成4車道明年開工

新竹縣縣道120線是內灣與尖石鄉對外交通聯絡道路，每逢假日吸引大批遊客到訪，其中因路幅較窄時常導致車流回堵。新竹縣政府爭...

餘額不足免驚！桃園首創「智慧站牌」可加值悠遊聯名卡

民眾搭乘公車時，可能遇過餘額不足，附近又沒超商或車站可以加值的窘境。桃園市宣布推出「全台首創」可讓悠遊聯名卡自動加值的智...

桃園復興區長補選蘇佐璽謝票 他分析當選竟是這原因

桃園市復興區區長昨天補選，無黨籍、前行政院原住民委員會副主委蘇佐璽當選區長，他今天上午展開復興區謝票，感謝區民相挺，分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。