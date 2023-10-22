竹縣關西大東坑水井驗出含汞量超標急封井 鎮長民代盼爭取自來水
新竹縣關西鎮大東坑200戶居民因未有自來水，長期取用當地3口水井作為日常使用，近來環保局抽驗水質發現，其中一口水井含汞超標，目前已緊急停用。鎮長陳光彩表示，已向縣府爭取自來水延管，徹底解決用水疑慮。新竹縣環保局表示，該水井微量超標，第二次複驗已合格，因民眾仍有疑慮，目前仍封井暫停取水。
關西代表詹羅燈指出，大東坑約有200戶居民還沒有自來水，多年來靠著3口水井抽取地下水至水塔使用，不過今年環保局進行「112年飲用水質抽驗計畫」時，發現其中一口水井驗出重金屬汞，其檢測值為0.0022mg/L，超過標準0.002mg/L，目前已封井暫停取水，雖目前沒有居民反應身體出現異狀，但大家也都相當擔心對身體有害，盼盡快爭取自來水延管工程。
新竹縣關西鎮環境守護協會指出，大東坑上方的小型工業區可能是汙染源，2年前大東坑山區也爆發約3千坪工業地挖出不明重金屬廢棄物的新聞。關西鎮長陳光彩則表示，雖然有懷疑汙染源為此，但因為沒有實質的證據，目前當務之急是解決居民用水需求，他已找居民開會並和縣長楊文科報告，將優先申請自來水延管工程，目前已在申請評估階段。
新竹縣環保局表示，當地200戶居民有成立簡易自來水管理委員會自行取用3口水井作為日常用水使用，但除了水塔外，沒有相關過濾設備，且井水打得很深，水體量大，若要汙染需要很大的毒量，初判會驗出汞是跟當地地質有關，環保局近期再進行複驗，該口井檢測值已合格，但因民眾仍有疑慮，目前仍封井停止取水，環保局會持續監測。
自來水公司第三區管理處表示，目前還未收到相關申請，由於當地已有簡易自來水，簡易自來水部分為水利署管理，若有相關需求，需經由水利署和當地縣市政府發文申請，自來水公司若接到申請將再進行評估。
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