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解決竹縣內灣塞車 縣道120線拓寬成4車道明年開工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣縣道120線永豐橋路口到內灣大橋路口將規畫雙向4車道，可望解決內灣風景區聯外道路塞車的窘境。圖／新竹縣政府提供
新竹縣縣道120線永豐橋路口到內灣大橋路口將規畫雙向4車道，可望解決內灣風景區聯外道路塞車的窘境。圖／新竹縣政府提供

新竹縣縣道120線是內灣與尖石鄉對外交通聯絡道路，每逢假日吸引大批遊客到訪，其中因路幅較窄時常導致車流回堵。新竹縣政府爭取交通部補助核定2億2724萬元進行拓寬工程，歷經4度流標追加至4.32億預算，今年11月順利決標，預計明年3月開工。拓寬長度1210公尺，完工後道路寬度16公尺，規畫雙向4車道，可望解決內灣風景區聯外道路塞車的窘境。

新竹縣工務處指出，縣道120線是新竹縣重要的觀光軸線，因大部分沿山興建，路幅較窄只有雙車道，加上道路容量不足、線型不佳，大型車輛進出或轉向時常會導致車流回堵，交通壅塞影響居民生活，也讓旅遊品質打折。

新竹縣政府爭取交通部公路局「生活圈道路交通系統建設計畫」，核定2億2724萬元進行拓寬工程，但因原物料飆漲及缺工影響4度流標，工務處重新檢討預算及工法，將工程經費及用地取得總經費調整為4.32億元，終於在今年11月順利決標，並與得標廠商完成議約。

工務處說明，內政部於今年9月1 日核准縣道120線永豐橋路口到內灣大橋路口拓寬工程的用地徵收，並於10月15日公告，預計11月1 日起發放徵收補償費，在用地移轉完成後，預計於明年3月開工，工期約需720個日曆天。

工務處並表示，除了第一期的拓寬工程，縣道120線內灣段同時也規畫新闢替代道路，即油羅溪橋至增昌大橋間，目前已通過環評，預估經費13.5億，將持續向中央爭取補助經費。

工務處說明，新竹縣長楊文科積極推動十大交通建設，目前已爭取到經費補助的有台1線替代道路（118線－台68線）新闢工程、內灣連外道路拓寬工程、五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程、經國橋道路改善計畫、新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程，以及新埔鎮褒忠路道路拓寬工程。

工務處表示，針對尚未獲得補助的台68線接竹東東峰路新闢工程、湖口交流道增設第二交流道工程、關西鎮道路系統改善工程、縣道117線道路瓶頸改善工程和內灣地區連外道路新闢工程，也持續積極向中央爭取經費中。

新竹 內灣 車道

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