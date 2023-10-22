桃園復興區長補選蘇佐璽謝票 他分析當選竟是這原因

桃園市復興區區長昨天補選，無黨籍、前行政院原住民委員會副主委蘇佐璽當選區長，他今天上午展開復興區謝票，感謝區民相挺，分析主要勝選原因，蘇佐璽表示，復興區民都希望真正改變和進步，這次他用無黨籍身分投入選戰，避免區民對政黨不一樣的牽絆，他當選代表區民對政黨色彩看法慢慢降低，他最後在每個部落辦說明會，以政見深入人心取勝。

蘇佐璽出身復興區泰雅族，一路苦讀至高師大畢業，投身教育事業30年，曾任介壽、文昌及大成國中校長，校長退休後，去年獲民進黨徵召參選復興區長落選，因為前區長游正英過世，這次復興區長補選，蘇佐璽捲土重來改以無黨籍參選，並以2372票當選，打敗國民黨籍市議員陳瑛、前復興區長曾志湘，復興區長變天，尤其國民黨主席朱立倫率大咖站台失利，面對明年一月總統大選，將考驗國民黨復興區得票消長。

蘇佐璽率助選人員車隊謝票，用原住民語謝謝鄉親支持，並說，謝謝大家的支持，他會一本初衷，全心全意為區政與區民打拚，謝謝陳瑛、曾志湘二位可敬的對手，並謝謝團隊的辛苦。

蘇佐璽表示，他會捲起袖子，為打造新復興區政努力，過去的區政較著重在農路、駁崁相關基礎建設，現在區公所要全方位建設，善用中央、市府政策資源，促進區民生活便利和照顧，基礎建設之外，將讓停車場交通、觀光、文化建設更扎實，導入農產網路行銷系統發展原鄉農產。