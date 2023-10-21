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桃園復興區藍營深耕被撼動 地方分析「破釜沉舟決心」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興區長補選今舉行，前原住民族委員會副主委蘇佐璽（左）當選，地方人士分析，蘇展現破釜沉舟決心獲青睞。圖／蘇佐璽提供
桃園復興區長補選今舉行，前原住民族委員會副主委蘇佐璽（左）當選，地方人士分析，蘇展現破釜沉舟決心獲青睞。圖／蘇佐璽提供

桃園復興區長補選今舉行由前原住民族委員會副主委蘇佐璽出線，擊敗由國民黨徵召的市議員陳瑛及前復興區長曾志湘，國民黨長期深耕復興區此次被撼動。地方人士分析，蘇佐璽這次辭掉原民會副主委展現破釜沉舟決心，加上認真負責、親和力十足，獲得選民青睞。

桃園復興區長游正英今年8月過世，桃園市選舉委員會籌辦補選作業，今投票結果出爐，蘇佐璽得票最高以2372票擊敗陳瑛1634票及曾志湘1103票，成為新任區長。

地方人士分析，蘇佐璽這次辭掉原民會副主委展現破釜沉舟決心，對地方而言他辭掉高官職位，願意來復興區服務，相比陳瑛也未辭去市議員職位，感覺起來有上沒上比較沒差。

地方人士說，加上蘇佐璽口條佳，每場地方說明會將政見表述的相當好，本人也相當客氣親力親為，過去在擔任介壽國中、大成國中校長時，家長學生也對他做事負責認真讚譽有加。

地方人士指出，蘇為介壽國中第一任校長，過去有些教過的學生已畢業有投票權，加上蘇這次除了後山華陵、三光及高義3個里，小輸陳瑛本命區，還有義勝里輸一票外。而得票數壓倒性勝利的3個里為蘇出生的長興里，還有澤仁里及奎輝里，加上其他的里皆贏陳瑛，顯見蘇的實力。

陳瑛表示，相當恭喜蘇佐璽當選，蘇軾個人才，對於這次乾淨選舉公平競爭相當好，未來她還是會持續在市議會協助爭取經費，大家一起攜手為復興區努力打拚。

桃園市選舉 職位 投票

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