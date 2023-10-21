變天！桃園復興區長補選 無黨籍捲土重來蘇佐璽當選

桃園復興區長補選今舉行，由國民黨市議員陳瑛、前原住民族委員會副主委蘇佐璽及前復興區長曾志湘一同角逐，最後由蘇佐璽以2372票出線，國民黨長期深耕復興區此次被撼動，蘇佐璽表示，感謝選民支持，復興正在改變，「大家是以區政發展為考量，政黨色彩已沒那麼濃厚」。

桃園復興區長游正英今年8月過世，桃園市選舉委員會籌辦補選作業，今投票結果出爐，蘇佐璽得票最高以2372票擊敗陳瑛1634票及曾志湘1103票，成為新任區長。

桃園市選委會表示，復興區現有人口1萬3095人，其中具投票資格者為1萬195人，本次缺額補選投票人數為5149人，投票率為50.51%。

今年51歲的蘇佐璽，過去擔任過國中校長、桃園市原住民族基金會董事及原住民族委員會副主委，過去在原民領域耕耘努力多年，2022年代表民進黨參選，不過落後游正英470票，成為落馬頭。

蘇佐璽這次以無黨籍參選再戰，更為了選戰辭去副主委一職，這次勝利是復興區民的勝利，沒有政黨資源還是讓打贏這場勝仗，除了感謝選民支持，也強調復興區正在改變，「大家是以區政發展為考量，政黨色彩已沒那麼濃厚」。

蘇佐璽表示，他對復興區發展有許多遠景，必須靠區公所執行實踐，而區公所除了做好原本造橋鋪路工作，自我定位也該有所提升，「要有小政府的概念」，要學習寫企劃，向中央與地方爭取資源與支持，推動地方發展。

蘇佐璽說，相當重視觀光，而觀光需要便利的交通，交通則需要導入智慧科技協助改善，所以會積極爭取資源，嘗試拓展更多停車空間，然後藉由智慧化的管理，提升遊客停車便利性，藉此吸引人潮。另外，農業方面需要設置加工廠、教育方面需要產官學和部落4方合作、老人照護與青年返鄉，多元文化推動都是未來努力目標。