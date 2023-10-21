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秋高氣爽出遊好時節 苗栗10月下旬起推出多項大型活動

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市辦的風箏文化及客家美食節10月28、29日在河濱公園登場，20日並安排試飛表演。圖／苗栗市公所提供
苗栗市辦的風箏文化及客家美食節10月28、29日在河濱公園登場，20日並安排試飛表演。圖／苗栗市公所提供

秋高氣爽，正是出遊好時節，苗栗縣政府及鄉鎮市公所10月下旬到11月中旬將陸續有風箏節、生活節、苗栗陶藝術節等活動推出，呈現不同面向的旅遊風情和感受，縣府歡迎民眾出遊到苗栗，享受美食、當季水果，體驗苗栗豐富好人情。

縣府推動社造及村落文化發展，10月28日將在公館鄉苗栗特色館辦「老適在一起」生活節，安排社區繪本說故事，改編近3年由青年以藝術專長完成的繪本，以戲劇方式演繹，分享家鄉大小事。此外，還有假日藝文展演、有獎徵答，草地市集30家業者提供傳統工藝、農特產品、特色文創、銀髮體驗、美食攤販、擠福菜體驗，以多元型態呈現，盼親子、好友動手參與，體驗農村特色。

苗栗市辦的風箏文化及客家美食節10月28、29日在河濱公園登場，除邀國內風箏達人，還邀日、韓、新加坡等國際團隊展示精彩的國際風箏表演。其中新加坡將帶來長36公尺巨龍風箏、韓國隊有騎馬舞特技風箏、日本隊除特技風箏，還將與國內風箏隊放飛近20個各式造型青蛙軟體風箏，此外還有鯨魚、鯊魚、變色龍等大型軟體風箏及串連風箏、特技風箏、六角風箏競賽。兩天活動上午9點在現場購200元美食消費券，即可兌換限量紀念風箏，消費券可至美食華區抵用，活動還安排講客語送好禮、親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、藏書票拓印等。

泰安鄉「泉柿原味」泰安溫泉及甜柿推廣也在28、29日推出，於苗栗泰雅文物館舉辦，會場以草地音樂會概念布置，邀專業表演團隊、泰雅工藝DIY及市集體驗，另有摸彩活動，獎品包括甜柿禮盒120盒、野餐墊200份，兩天活動將發放100元抵用券600張。

苗栗陶藝術節11月11、12日兩天在苗栗特色館登場，策畫苗栗陶藝競賽展、大師名家作品展，園內陶博館設置戶外裝置藝術，以卡通趣味的「企鵝造型陶椅」美化園區，盼成為園區新的拍照打卡景點。連續2天活動在特色館有親子手作、假日市集、藝文表演、陶塑、繪陶及花藝體驗，歡迎民眾來苗栗公館逗鬧熱。

苗栗陶藝術節11月11、12日兩天將在苗栗特色館登場。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶藝術節11月11、12日兩天將在苗栗特色館登場。記者胡蓬生／攝影
「老適在一起」生活節10月28日將在公館鄉苗栗特色館辦。記者胡蓬生／攝影
「老適在一起」生活節10月28日將在公館鄉苗栗特色館辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗市辦的風箏文化及客家美食節10月28、29日在河濱公園登場，20日並安排試飛表演。圖／苗栗市公所提供
苗栗市辦的風箏文化及客家美食節10月28、29日在河濱公園登場，20日並安排試飛表演。圖／苗栗市公所提供

風箏節 客家美食 親子 苗栗縣

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