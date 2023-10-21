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中壢一號社宅飄咖啡香 地方創生基地3團隊進駐

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢一號社宅住宅空間由青年局成立「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今開幕。記者翁唯真／攝影
桃園中壢一號社宅住宅空間由青年局成立「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今開幕。記者翁唯真／攝影

桃園中壢一號社宅住宅空間由青年局成立「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今開幕，提供地方創生團隊進駐，目前獲選的團隊有咖啡廳、二手牛仔褲再生改造商品及透過老屋改造行動策展的團體，2家展商店。桃園市長張善政表示，未來會利用更多社宅空間，讓更多年輕人能好好發揮。

為支持青年在地的創業夢，青年局利用空間讓獲選的地方創生團隊進駐中壢一號社宅1樓空間，提供地方創生等青年團隊展售及策展空間，同時提供驗證產品市場接受度的場域，讓地方創生團隊的商品能被民眾看見及認識。

本次進駐的2家展售商店為以回收二手牛仔褲再生改造，並支持無法投入職場的腦麻青年學習縫紉技藝、網路行銷等就業技能，提升弱勢青年就業能力的「慢飛超人布藝young」，及位於中壢、平鎮交界處的一間老屋，由一群年輕人透過老屋改造行動，結合藝術、地方和影視的領域，以共同策展的方式，讓議題、藝術、數位與社區結合在一起，建立「地方藝文」的同好系統的「金山所在」。

其中慢飛超人布藝young由財團法人桃園市萱藝新知關懷協會營運，協會表示，過去因銷售管道有限，加上外面店面成本高，因此青年局提供進駐機會，每月僅要負擔1000元租金，對於協會幫助大。

而咖啡廳則由35歲吳丞隆經營日日誌IN BAR，吳丞隆說，過去在有經營過咖啡廳的經驗，希望將這樣的美好體驗帶回家鄉，很開心能進駐，之後會主打咖啡跟茶的特調飲品，未來希望可以自己開店。

桃園市長張善政今出席揭牌典禮表示，中壢一號社宅空間提供年輕人能發揮創意並讓夢想慢慢實現，未來桃園的社宅慢慢興建，也會逐步讓桃園各地有這樣的空間。

青年局長侯佳齡表示，未來會定期舉辦各式策展、手作體驗、推廣講座及交流工作坊等，讓民眾能更認識這些地方創生團隊。

桃園中壢一號社宅住宅空間由青年局成立「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今開幕記者翁唯真／攝影
桃園中壢一號社宅住宅空間由青年局成立「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今開幕記者翁唯真／攝影
桃園中壢一號社宅住宅空間由青年局成立「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今開幕，桃園市長張善政（左）出席。記者翁唯真／攝影
桃園中壢一號社宅住宅空間由青年局成立「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今開幕，桃園市長張善政（左）出席。記者翁唯真／攝影
桃園中壢一號社宅住宅空間由青年局成立「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今開幕，提供地方創生團隊展售商品。記者翁唯真／攝影
桃園中壢一號社宅住宅空間由青年局成立「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今開幕，提供地方創生團隊展售商品。記者翁唯真／攝影

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