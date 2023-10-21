中央審議通過 竹南頭份公設保留地解編 還地於民

苗栗縣變更竹南頭份都市主要計畫案獲內政部都市計畫委員會審議通過，可用市地重劃方式整體開發的面積達50公頃；苗栗縣政府強調這是縣內繼頭份交流道、苗栗交流道、外埔漁港及明德水庫公共設施保留地解編案通過後的第5案，加速推動「還地於民」，將造福鄉親，加速地方發展。

縣府工商發展處指出，為落實土地正義，紓解財政徵收土地負擔，縣府在兼顧都市發展需要及維護地主權益前提下，針對都市計畫區已規畫30、40年以上仍為「私有公共設施保留地」進行通盤檢討。竹南頭份都市計畫共檢討變更52處公共設施保留地，其中有36處經檢討變更為住宅區、商業區等可建築用地及其他公共設施用地，以市地重劃進行整體開發，面積為50.56公頃。

工商發展處表示，全案檢討後，可開闢5.3公頃的公園用地、5.66公頃的公園兼兒童遊戲場用地，增加32.59公頃的住宅區、0.34公頃的商業區，提升都市環境品質，促進地方發展，同時可節省政府193億元的徵收費用支出。

不過，縣府還必須依會議紀錄修正都市計畫書圖內容，修正完成後，預計12月公開展覽30日，接受涉及變更案的土地所有權人陳情意見，後續再向內政部都委會再次提案討論。