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百歲人瑞共遊Xpark慶重陽 機構曝今年捐款降低原因
重陽節即將到來，桃園華山基金會今邀請4位百歲爺奶共遊Xpark水族館，一睹壯闊的海洋生態，華山基金會表示，前年開始針對人瑞也有服務，桃園目前有48位人瑞為服務對象，會舉行專屬活動。現在因詐騙猖獗捐款數下降1至2成，若民眾覺得有異可致電求證，希望民眾多多做愛心。
華山基金會成立於1999年，於台澎金馬設有近400個愛心天使站，服務約3萬位弱勢長輩，為失依、失能、失智長輩提供訪視、護甲、陪醫等免費到宅服務，前年開始也針對人瑞提供服務。
百歲的孫爺爺生長戰亂時代，年輕時投入抗戰與親人分離，輾轉來台後獨自生活，備感寂寞。華山2004年展開服務，至今已超過20年如同家人般的關心與陪伴，從一般服務對象變成人瑞了。此次邀請孫爺爺走出戶外，共享生物的奧秘，在Xpark水族館導覽員引導下，與熱情的金剛鸚鵡互動、親手加入水草、海水、黑殼蝦自製DIY生態瓶，參觀超萌企鵝及逗趣海豹，爺奶們猶如海洋生物探險者，第一次近距離與動物接觸互動，充滿驚喜與刺激，直呼開心有趣。
華山基金會表示，前年開始對人瑞做服務，桃園有48位人瑞長輩是服務對象， 平時會辦相關活動、慶生會，來陪伴長者學習及樂活安老，為生活增添精彩。
華山基金會說，以往每年有約3000萬的捐款，不過今年衰退1至2成，主因先前詐騙猖獗，許多民眾接到相關詐騙電話，對機構造成影響，因此呼籲民眾若有疑惑可致電志華山確認，也希望民眾能熱情做愛心。
華山基金會說，民眾若要捐款支持常年服務經費每個月1250元、1年1萬5000元，愛心專線03316-5137，或上網搜尋華山人瑞服務計畫。
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