快訊

台中知名樂園成極樂天堂…大尺度不雅片流竄 警鎖定影片散布者

峮峮上身兩處大挖空、豆花妹開高衩露美腿 她被封金鐘紅毯最美

米其林餐廳遲到5分鐘沒收訂金 消保官這樣看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百歲人瑞共遊Xpark慶重陽 機構曝今年捐款降低原因

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
重陽節即將到來，桃園華山基金會今邀請4位百歲爺奶共遊Xpark水族館，一睹壯闊的海洋生態。圖／華山基金會提供
重陽節即將到來，桃園華山基金會今邀請4位百歲爺奶共遊Xpark水族館，一睹壯闊的海洋生態。圖／華山基金會提供

重陽節即將到來，桃園華山基金會今邀請4位百歲爺奶共遊Xpark水族館，一睹壯闊的海洋生態，華山基金會表示，前年開始針對人瑞也有服務，桃園目前有48位人瑞為服務對象，會舉行專屬活動。現在因詐騙猖獗捐款數下降1至2成，若民眾覺得有異可致電求證，希望民眾多多做愛心

華山基金會成立於1999年，於台澎金馬設有近400個愛心天使站，服務約3萬位弱勢長輩，為失依、失能、失智長輩提供訪視、護甲、陪醫等免費到宅服務，前年開始也針對人瑞提供服務。

百歲的孫爺爺生長戰亂時代，年輕時投入抗戰與親人分離，輾轉來台後獨自生活，備感寂寞。華山2004年展開服務，至今已超過20年如同家人般的關心與陪伴，從一般服務對象變成人瑞了。此次邀請孫爺爺走出戶外，共享生物的奧秘，在Xpark水族館導覽員引導下，與熱情的金剛鸚鵡互動、親手加入水草、海水、黑殼蝦自製DIY生態瓶，參觀超萌企鵝及逗趣海豹，爺奶們猶如海洋生物探險者，第一次近距離與動物接觸互動，充滿驚喜與刺激，直呼開心有趣。

華山基金會表示，前年開始對人瑞做服務，桃園有48位人瑞長輩是服務對象， 平時會辦相關活動、慶生會，來陪伴長者學習及樂活安老，為生活增添精彩。

華山基金會說，以往每年有約3000萬的捐款，不過今年衰退1至2成，主因先前詐騙猖獗，許多民眾接到相關詐騙電話，對機構造成影響，因此呼籲民眾若有疑惑可致電志華山確認，也希望民眾能熱情做愛心。

華山基金會說，民眾若要捐款支持常年服務經費每個月1250元、1年1萬5000元，愛心專線03316-5137，或上網搜尋華山人瑞服務計畫。

百歲孫爺爺為華山基金會服務的人瑞，今至Xpark水族館，一睹壯闊的海洋生態。圖／華山基金會提供
百歲孫爺爺為華山基金會服務的人瑞，今至Xpark水族館，一睹壯闊的海洋生態。圖／華山基金會提供

人瑞 華山基金會 愛心 重陽節

延伸閱讀

要活就要動！瑞芳百歲人瑞陳永照每天堅持健走

台中發重陽敬老金 探訪百歲人瑞林蔡招治開朗健談

淡水重陽敬老送祝福 百歲人瑞每天運動保健康

貢寮人瑞吳玉長壽小秘訣 每天必吃滷肉飯喝咖啡紅酒

相關新聞

百歲人瑞共遊Xpark慶重陽 機構曝今年捐款降低原因

重陽節即將到來，桃園華山基金會今邀請4位百歲爺奶共遊Xpark水族館，一睹壯闊的海洋生態，華山基金會表示，前年開始針對人...

綠議員質疑測試質詢簡報動機？竹市議會：是為議事順利

新竹市議會將於本月31日展開第2次定期會，此次定期會也是重要的預算會期，將審查明年度市府預算。民進黨市議員曾資程今天下午...

桃園旗艦型公園龍潭再增一座 明年底啟用

桃園龍潭運動公園位於大昌路上，鄰近龍潭商圈、公車站及Youbike站，為優化環境，以遊戲性及共融性為基礎將打造滿足不同年...

桃園蓋雞肉屠宰場…居民憂影響交通 遞交陳情書至市府

桃園新屋笨港里要興建1公頃的雞肉屠宰場，地方憂心大車進出影響交通，加上廢水排放影響環境，今在新屋拉起布條並到桃園市政府陳...

二重國小電纜地下化施工引疑慮 地方要求台電盡快改善

新竹縣竹東鎮二重國小通學步道電纜地下化近日展開施工，希望讓步行空間拓寬保障學生上下學安全，不過施工期間卻反而讓學生通行險...

苗栗西湖農村漫遊新亮點 角屋沖煮咖啡交流賽明天登場

苗栗縣西湖鄉湖東休閒農業區以手沖咖啡及體驗烘咖啡豆樂趣，來吸引遊客的屋角咖啡，以當地柚子為食材，新創帶有淡淡柚子風味的西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。