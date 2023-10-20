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苗栗風箏節28日登場 客家辦桌菜色升空迎賓

中央社／ 苗栗縣20日電

2023苗栗風箏文化暨客家美食節活動28、29日將在苗栗市河濱公園登場，市公所今天試飛長約72公尺的客家宴客料理串聯風箏為活動暖身，宛如空中上菜，邀請民眾屆時踴躍參加。

苗栗市長邱鎮軍指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸緩解，國際旅遊逐漸開放，今年風箏節活動以「宴客」為主題，以客家人宴客精神邀請國內外各地風箏達人、團隊帶來精彩的風箏表演，因疫情停辦3年的「四炆四炒美食饗宴」也再度回歸。

邱鎮軍表示，新加坡團隊將帶來30米巨龍風箏；韓國團隊屆時將演出Gangnam Style騎馬舞特技風箏；日本隊除了進行特技風箏表演外，還將與國內風箏隊共同放飛近20隻各式造型青蛙軟體風箏，與其他鯨魚、鯊魚、變色龍等大型造型軟體風箏一起點綴苗栗天空。

市公所今天在苗栗市河濱公園舉辦2023「九降風起紙鳶情揚 美食飄香」風箏文化暨客家美食節試飛活動，邱鎮軍與無黨籍縣議員余文忠及多名市民代表、里長等共同放飛長72米的「宴客」主題串聯風箏，多道客家經典料理升空，搭配石斑魚、螃蟹、烏賊、飛天雞、飛天豬等軟體風箏為活動暖身。

市公所表示，風箏節活動28、29日舉行，28日晚會有夜光風箏展演秀，邀請推廣身體敲擊的趙偉竣（JC魔法音樂學校）、以肚皮為鼓的大衛莎韻文化藝術團，以及表演水管打擊樂的魏亞民，一起打造兼具視聽效果與肢體律動的音樂饗宴。

市公所說，2天活動期間除有特技風箏、六角風箏競賽等專業表演，並規劃親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、藏書票拓印等活動，現場購買價值新台幣200元的美食消費券，即可兌換限量紀念風箏1只，美食消費券可至美食嘉年華區抵用消費品嚐美食。

風箏節 客家美食 邱鎮軍 苗栗縣

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