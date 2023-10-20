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桃市3流感重症皆未打疫苗長者 下月50歲以上打公費疫苗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局呼籲符合優先資格者盡速打流感疫苗。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局呼籲符合優先資格者盡速打流感疫苗。圖／桃園市衛生局提供

桃園衛生局今天下午表示，每年10月起進入流感季，依據衛福部疾病管制署疫情監測資料顯示，10月1日至10月16日全國通報流感併發重症病例54例，其中桃園市重症3例均為65歲以上長者且未接種流感疫苗。衛生局呼籲接種疫苗是最具效益且可提高免疫力的方式，符合公費疫苗接種對象盡速完成接種，降低罹患流感後併發重症或死亡的風險，

桃園市流感疫苗接種合約醫療院所名單可至衛生局網頁點選「業務資訊」在點預防接種搜尋。衛生局表示，3例確診流感併發重症病例，分別為72歲男、90歲男及96歲男，初期症狀多為咳嗽、多痰、發燒及呼吸急促，後續有血氧下降及肺炎等情形。

衛生局說明，桃園市今年流感疫苗開打至10月19日，已接種21萬8447劑公費流感疫苗，因完成流感疫苗接種後約2周才會產生免疫力，符合首波優先接種資格者，應把握機會及早接種疫苗，趕在流感流行期來臨前獲得完整保護力，守護自己及家人健康。今年10月2日起開放醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養與養護長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員，與符合優先接種身分者打公費流感疫苗。11月1日起再開放50至64歲民眾接種。

衛生局提醒，秋冬時節常是呼吸道傳染病流行的季節，且流感病毒容易透過人群接觸傳播，民眾參加聚會或活動時，務必勤洗手做好個人衛生防護及保持社交距離。另如出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應佩戴口罩並儘速就醫，以避免病情加重或傳染家人。

流感疫苗 衛生局 桃園 公費

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