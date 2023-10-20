竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館閉館到明年 升級工程今啟動

新竹空軍重要特勤部隊「黑蝙蝠中隊」走入歷史多年，竹市府打造的黑蝙蝠中隊文物陳列館則長達14年未整修，經市府向文化部爭取經費共投入1900萬元，於今天啟動優化工程，同時也宣布黑蝙蝠中隊文物陳列館即日起閉館，預計明年下半年完工開放。

黑蝙蝠中隊文物陳列館位於東大路的東大飛行公園旁，是全台唯一針對新竹空軍特勤部隊「黑蝙蝠中隊」所設立的軍事文物陳列館，是新竹市重要的文化據點之一。市府每年也會在此舉辦隊慶，今年8月25日才熱鬧辦完72周年隊慶，向隊員表達敬意。

有鑒於黑蝙蝠中隊文物陳列館開館至今已14年，館舍內部及周遭多處設施與空間已不符合使用需求，新竹市政府向文化部爭取經費572萬元，加上市府自籌款，共挹注逾1900萬元辦理「黑蝙蝠中隊文物陳列館提升計畫」，文化局於今天舉辦開工典禮。

出席開工典禮祈福祝禱的市長高虹安說，市府團隊積極落實「美感新竹」施政策略，黑蝙蝠中隊文物陳列館升級工程將全面優化館內設施，完善博物館服務性能，並改善館外環境鋪面、美化入口意象，提供民眾兼具城市歷史與設計美學的優質休閒場域。

升級工程分一期室內裝修工程及二期景觀設施工程，一期工程將強化博物館服務功能，增加館舍典藏、展示空間，並增設陳列館為黑蝙蝠中隊營區原址及仿美軍顧問團建築說明展示等，希望透過開放、友善與教育推廣方式，保存珍藏時代英雄的面貌。

二期工程則將進行館舍及周邊環境重整規畫，戶外空間將整理東大飛行公園導引動線，提升館舍開放性與易親近性，並重新設計入口意象營造、改造地下廣場，強化戶外公園及館舍視覺統一性，美化館舍與周圍的環境外觀。

文化局代理局長李欣耀表示，升級工程將整合黑蝙蝠中隊文物陳列館整體空間形象，包含改善館舍及周邊腹地設計，增加場域的開放性、可親近性及提升辨識度，也希望增加典藏空間，以利館舍文物永續保存，同時擴大館舍展覽及教育功能空間。