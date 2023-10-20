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颱風釀災害 西湖鄉稻米「空包彈」比照專案補助
苗栗縣通霄、苑裡沿海地區稻米因小犬颱風過境鹽害影響，無法結穗，形成「空包彈」，上周經農業部農糧署官員勘災後，允諾以天然災害救助專案辦理；同樣有稻米災損的西湖鄉，立委陳超明接獲公所反映，前天再邀集官員現勘，同意比照專案方式辦理補助。
稻米為西湖鄉栽種前三名的作物，日前遭逢颱風過境，西湖溪沿線農田的景觀地標「西湖金城武樹」被強風吹倒，而主要農作稻米，也出現與通苑沿海同樣無法結穗「空包彈」的情形。
立委陳超明接獲鄉公所反映後，前天緊急邀請農糧署、苗栗農改場、農業金融署赴現場現勘，映入眼簾可見，稻米發黑、空包彈情形隨處可見，農民大嘆損慘重。
經過勘查，農糧署同意循協助通霄、苑裡模式，以專案方式協助西湖鄉，並請鄉公所務必將受災局部地區提報至農糧署，以利後續辦理相關流程。同時也提醒農友，未來補助規定公布後，務必把握時間申報，以利後續勘查及審查。
此外，陳超明也點出，政府將稻米納入農業保險強制投保作物本是美意一樁，但天災影響無法預期，相關理賠條件應該更具彈性，他未來將持續與農業部溝通，盼農民的保障能更全面。
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