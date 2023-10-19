竹市光埔二期新進度曝 慈濟、關新路延伸段拚年底通車

新竹市東區光埔二期自辦市地重劃區段面積97公頃，最新工程進度已達45%。新竹市政府今天指出，為確保公共設施工程品質，相關局處積極辦理工程各階段查核作業，也調整工序優先施作慈濟路、關新路延伸段道路工程，目標力拚提前2年於今年底前通車，以緩解關埔地區交通壅塞。

市府表示，為落實「交通暢行」施政目標，市長高虹安上任後隨即成立交通改善小組並親自擔任召集人，召集專家學者及各相關局處首長定期檢討竹市各交通瓶頸路段與改善策略，其中優先開通光埔二期自辦市地重劃區內慈濟路延伸段至公道五路、關新路延伸段至柯子湖溪左岸防汛道路，作為逐步改善關埔地區交通建設的第一步。

市府指出，市府同時也透過新竹縣市溝通整合平台與新竹縣政府協調，並向內政部國土管理署建議，將柯子湖溪以東新竹縣轄區內部分農業區透過都市計畫變更為道路用地，接續向東開闢關新路延伸段至公道五路，直接串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區車流，建設大新竹生活圈交通路網。

光埔二期自辦市地重劃區面積97公頃，待開發完成後，道路、公園、排水、汙水管線、滯洪池等公共設施由市府維護供公眾使用。市府指出，因施工品質攸關公共安全與市民權益，指派參議陳永源擔任工程施工查核小組召集人，於工程總進度達15%、30%、45%、60%、75%、90%辦理查核。

地政處表示，工程開工以來，共召開四次查核小組會議，10月16日工程查核進度已達45%，除查核已完成工程項目及相關文書作業外，慈濟路及關新路延伸段道路相關工程為此次查核重點，務必戮力以赴達成年底通車目標，同時恪遵環境、安全、衛生等規範，營造友善施工環境。

不過目前營造業均面臨缺工、缺料、發包困難等施工困境，地政處說明，除商請重劃會及施工單位加強調派施工人員、器械進場外，也多次主動積極聯繫電力、自來水、中油天然氣等管線事業單位優先發包進場施作，都獲得相關單位積極配合。