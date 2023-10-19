竹市光埔二期新進度曝 慈濟、關新路延伸段拚年底通車
新竹市東區光埔二期自辦市地重劃區段面積97公頃，最新工程進度已達45%。新竹市政府今天指出，為確保公共設施工程品質，相關局處積極辦理工程各階段查核作業，也調整工序優先施作慈濟路、關新路延伸段道路工程，目標力拚提前2年於今年底前通車，以緩解關埔地區交通壅塞。
市府表示，為落實「交通暢行」施政目標，市長高虹安上任後隨即成立交通改善小組並親自擔任召集人，召集專家學者及各相關局處首長定期檢討竹市各交通瓶頸路段與改善策略，其中優先開通光埔二期自辦市地重劃區內慈濟路延伸段至公道五路、關新路延伸段至柯子湖溪左岸防汛道路，作為逐步改善關埔地區交通建設的第一步。
市府指出，市府同時也透過新竹縣市溝通整合平台與新竹縣政府協調，並向內政部國土管理署建議，將柯子湖溪以東新竹縣轄區內部分農業區透過都市計畫變更為道路用地，接續向東開闢關新路延伸段至公道五路，直接串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區車流，建設大新竹生活圈交通路網。
光埔二期自辦市地重劃區面積97公頃，待開發完成後，道路、公園、排水、汙水管線、滯洪池等公共設施由市府維護供公眾使用。市府指出，因施工品質攸關公共安全與市民權益，指派參議陳永源擔任工程施工查核小組召集人，於工程總進度達15%、30%、45%、60%、75%、90%辦理查核。
地政處表示，工程開工以來，共召開四次查核小組會議，10月16日工程查核進度已達45%，除查核已完成工程項目及相關文書作業外，慈濟路及關新路延伸段道路相關工程為此次查核重點，務必戮力以赴達成年底通車目標，同時恪遵環境、安全、衛生等規範，營造友善施工環境。
不過目前營造業均面臨缺工、缺料、發包困難等施工困境，地政處說明，除商請重劃會及施工單位加強調派施工人員、器械進場外，也多次主動積極聯繫電力、自來水、中油天然氣等管線事業單位優先發包進場施作，都獲得相關單位積極配合。
地政處也說明，關新路延伸段穿越台鐵新莊車站高架橋下道路至柯子湖防汛左岸道路，需破除新莊車站既有圍牆、花台、側溝等設施以利道路及地下管線工程施作，市府與台鐵局多次協商取得共識，除無償提供經管土地供作道路使用外，也商請重劃會協助一併改善站前人行道空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言