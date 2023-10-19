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身障友有福了 來桃園考機車駕照全額補助4200元訓練費
為照顧脊髓損傷民及身障民眾，桃園市政府與交通部公路局新竹監理所合作，全額補助需考特製車的民眾4200元的訓練費，由交通部補助1300元、桃園市補助2900元，沒有名額限制，補助至明年11月底止，歡迎有需求民眾可至桃園太子及中央駕訓班上課。
不過脊髓患者受傷過後有的不敢再上路，有的人則會自行學習再考照，脊髓損傷潛能發展中心學習主任林洋彬表示，中心是全國唯一協助損傷傷友的地方，每年差不多會有1200民眾發生脊髓損傷，過去中心訓練量1年80至90名，過去的訓練也不知道確不確實，現在透過上駕訓班，更了解該注意什麼，每位傷友也能重拾行動力更有自信，補助真的很有幫助。
太子駕訓班指出，因特製車的車輛變寬，因此轉彎半徑及行車方式跟以往不同，需更加注意，教授內容主要著重在保持安全車距、轉彎、二段式左轉、無號誌路口停讓及育前有臨停車輛應如何注意。
桃園市長張善政今出席表示，交通部自2019年推動「機車考照駕訓班訓練計畫」，鼓勵民眾藉由通過完整的駕訓班教育訓練再上路。桃園今年3月率先全國，針對普通重機考照推出限時限額加碼補助機車駕訓每名1300元，可與交通部補助疊加使用，最高補助2600元。
張善政說，經統計今年1至7月桃園機車事故死亡人數與去年同期相比減少近20％，顯示機車駕訓確實對於機車騎士有提升交通安全。而脊髓損傷朋友在騎特製車上更加複雜，因此透過訓練再考照，更容易通過，未來也更加安全。
新竹監理所長吳季娟表示，很感謝桃市府及2個駕訓班支持，這次訓練費4200元，由交通部補助1300元，其餘由桃市府補助，此補助沒有名額限制，補助至明年11月底止，歡迎身障有需求民眾可至桃園太子及中央駕訓班上課。
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