竹北天坑爆出側溝老舊問題 竹北市公所將編500萬巡檢

新竹縣竹北市縣政七街旁因新建案施工不慎，8月起迄今共造成3次天坑事件，道路側溝老舊的問題也浮上檯面。新竹縣工務處代理處長陳盈州指出，建商在地下室開挖施工初期就發現側溝裂化，卻沒有通報自行修復，最終導致路面掏空。竹北市公所也主動編列500萬預算，若通過明年起將定期巡檢。

陳盈州指出，建商因地下室開挖排水需要，使用縣政七街與光明六路口側溝的T字排水口，開挖初期即發現溝底已出現裂化，但廠商自行修復，並未通報新竹縣政府及竹北市公所更換，由於該側溝已30多年相當老舊，加上整個基地的水都經由此側溝排放，經不斷沖刷，溝底最終破裂，大量地下水帶走泥沙掏空地基，也沖壞自來水和瓦斯管線。

陳盈州表示，道路側溝主要功能是收集路面雨水，材質為鋼筋混凝土，耐用年限可高達50年，若出現破損、裂化通常沒有立即危險性，滲漏的水會被地下水層吸收，這次會發生地基掏空，是因為附近開挖地下室，導致水將地基砂石往工地裡帶走，若附近無開挖、下陷，都會主動被土質吸收、流入地下水層。

至於比較常出現的阻塞情形，陳盈州說，現在水溝設計的格柵都相當密，防止樹葉和垃圾掉落，若有垃圾阻塞造成道路積水，會請廠商使用高壓水柱清除溝內垃圾，大型垃圾也會打撈，也會統一在集陰井撈除被水流帶走的垃圾和落葉。

陳盈州表示，發生道路塌陷案後，工務處將針對附近開挖地下室的所有建案周邊側溝巡修，不過側溝主要維管的單位還是竹北市公所。