竹北3度天坑…地下水淹4樓深 專家急喊趕快計算抽水

新竹縣竹北市縣政七街旁因新建案施工不慎，8月裂出新天坑，上周日地基又再度掏空，未料昨晚10時許，再度發生第3次路面坍塌。新竹縣工務處一早邀集大地工程技師公會前往勘查，周邊住戶也委託第三方土木結構技師查明原因。專家都異口同聲指出，當務之急是趕快抽水，並要「不計成本、尊重專業」24小時動員搶修。

中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生指出，建案地下室目前水位約12公尺，當務之急是趕快抽水，將基地內水位在最短時間內下降，過程要請專業技師進行抽水量計算，而不是盲抽，現在建商像是盲抽，造成緩不濟急，水位不斷上升，且應24小時動員搶救。

大地技師吳重緯也建議，建商務必盡速抽水、維持一定的水位面，避免持續性的沉陷問題，並在基地外圍，施作CCP止水灌漿，請廠商以最保險的做法，把水封住。後續水的排放也須設法處理，除非確保水溝沒有孔洞、破洞，若有破洞造成水回流到地層，又持續抽水，未來損失恐更大。

拱祥生指出，8月縣政七街出現新天坑後，當時利用道路被動式電磁波檢測已發現地面底下有一些孔洞，但這些孔洞是動態的，因基地開挖到最底的地方，水又持續往基地流。而8月偵測到的孔洞，15日又冒出新孔洞，加上從工地抽出來的水排到排水溝後，排水溝又破裂滲漏，把周遭土壤又掏空沖刷，形成惡性循環。

至於搶險跟復工階段，拱祥生說，因大底中間50公分基礎PC樁已經完成，有壓住作用，周遭的地面要趕快完成，才能避免掏空狀況再發生。因竹北先天地質狀況，沒有開挖完成，就沒有側壁可以把水擋住，再又抽水情況下，只能被動在基地內抽水，但在開挖面外抽水，又不能大規模，因為周遭大規模抽水會造成地層下降。

拱祥生提醒，建商不要用過去台中軟礫石的經驗來去做搶險工作，照目前狀況周遭還是要持續緊戒，周遭住戶也是相當緊張，雖目前狀況還可以控制，監測擋土支撐系統尚稱穩定，但如果抽水狀況不去改善，還是會擔心發現其他緊急狀況。