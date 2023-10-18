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幫郭台銘連署有400元？台南市民連署後拿到「發財金」
新竹縣新埔鎮代表會主席王增基涉嫌以每人400元為總統擬參選人郭台銘連署，被檢警搜索並准押禁見，台南市傳出也有400元可領，有市民好奇前往連署，只有發財金「1元」及面紙等物，並無外傳的400元可領。
傳聞指出，幫郭台銘連署後就可拿到兌換券，在另外地點可領400元，黃姓市民說，他今天前往南區金華路郭台銘的連署站幫忙連署，連署後工作人員有給他一個印有郭台銘打扮成財神爺的「1元」發財金，還有面紙、濕紙巾和一小瓶礦泉水，並沒有外傳的400元。
據指出，郭台銘雖認為台南是艱困選區，但在南區金華路也設有一處連署站，因傳出連署就有400元可領，有民眾好奇來詢問，但工作人員強調連署絕對沒有400元可領，這是違法的行為，外傳的說法是惡意抹黑。
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