新竹台1線替代道 21日公聽會

新竹市武陵路高架延伸的台1線替代道路工程，本月21日終於將在竹北市豐田國小舉辦首次公聽會，這項工程被視為尖峰時段台1線竹北路段交通壅塞的解方，縣府期望順利推動，2026年底完工通車，不過所需用地達4.8公頃，私有地占超過一半，勢必引發關注。

銜接斷頭橋 一等25年

台1線替代道路新闢工程計畫採分期建設方式辦理，第1期工程起點為縣道118線至台68線武陵交流道，雖然從1997年省公路局已經有替代道路研擬規畫，但自1998年武陵路交流道通車，預留銜接空間「斷頭橋」一等就是25年。

縣長楊文科表示，因整體建設規模及經費龐大，規畫採分期建設方式辦理，此次優先路段工程全長約1751公尺，包括跨越新社圳、澎湖圳、豆子埔溪及頭前溪等橋梁，橋梁總長約812公尺。

工務處說，第1期優先路段工程起點縣道118線端至頭前溪橋前的道路設計總寬為30公尺，道路橫斷面配置為每向2快車道、1慢車道及1自行車與行人共用道；頭前溪橋開始至銜接工程終點的台68線武陵交流道部分，道路總寬20公尺，道路橫斷面配置為每向2快車道。

另工程用地位於非都市計畫特定農業區，土地地段坐落竹北市馬麟厝段、溪州段及豐田段等，共計104筆，需用面積約4.8公頃，其中私有地69筆，約占比總面積56%，將透過用地取得公聽會說明興辦工程目的、效益，聽取土地所有權人及利害關係人意見，依規將開會2次以上。