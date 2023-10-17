竹市工程挖斷瓦斯管線 綠議員爆「不是第一次」應開罰

民進黨新竹市議員曾資程說，獲報在竹市中正路附近進行污水道施工，昨天至今多次挖斷瓦斯管線，質疑施工不良市府應開罰。竹市府說，廠商若不慎破壞管線，會要求負責並賠償。

曾資程向中央社記者表示，有民眾陳情在市府附近中正路96巷昨天進行污水下水道施工，但到今天已連續發生多起挖斷瓦斯管線，造成瓦斯外洩情形，現場瀰漫瓦斯味，民眾感到擔憂。

曾資程說，現場雖有消防局人員到場了解，卻不見市府工務處相關單位來了解，附近商家更是反映並非首次挖斷管線，他質疑為何同一工程會重複挖斷管線，根本是施工不良的廠商，要求市府要徹查及開罰。

新竹市政府向中央社記者表示，有關中正路96巷污水下水道家戶接管工程部分，主因是竹市原有瓦斯與自來水管線的道路地下埋設處多屬淺埋，未避免施工期間遇到挖破情況，也都有在施工前辦理管線協調事宜，建立各管線單位的聯絡管道，若施工時不慎挖破，也會立即聯繫相關單位處理。

市府指出，今天瓦斯管線挖破當下已立即聯繫處理、並排除狀況完畢，廠商在施工間若不慎破壞管線，市府會要求負責賠償修繕。