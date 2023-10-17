綠批張善政放生台積電 藍議員反擊：鄭文燦才是元兇

台積電今聲明，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區三期。桃園市議會民進黨團今批評市長張善政，選前承諾全力協助台積電落腳桃園，選後卻放生。對此，國民黨議員凌濤反批，民進黨一意孤行選舉炒作，直指行政院副院長鄭文燦的「超大型毛胚屋」工程規畫，才是台積電落腳桃園破局的元兇。

凌濤表示，外界屢傳台積電1奈米落腳桃園龍科三期，然而竹科管理局就曾多次表示，龍潭園區出租率達99%「已無可供土地」，自救會代表張貴有也提到，龍科三期擴建計畫時，卻未提興辦計畫需多少土地、面積、有那些廠商進駐？結果龍科三期高比例土地都是私人的，沒有跟居民談妥，強硬闖關才會造成破局。

凌濤表示，去年選前關鍵時刻，民進黨為救桃園市長候選人鄭運鵬選情，行政院前院長蘇貞昌敲鑼打鼓，率領經濟部長王美花、國科會主委吳政忠等團隊到龍潭，當時蘇貞昌狠批張善政「沒有參與、沒有看到這幾年政府的魄力和效率」，視察不到一周，桃園市前市長鄭文燦又宣布要提升「民主晶片」實力。

凌濤說，當時他們就多次提醒，替台積電揭露落腳龍科三期全球戰略製程有風險造成破局，民進黨卻一意孤行拿來選舉炒作，如今導致破局，影響桃園在地估計將喪失約5900個就業機會，更影響台灣半導體的產能布局，民進黨不僅必須向桃園市民道歉，更要向全台灣人道歉。

凌濤表示，民進黨全面執政後拖延捷運核定，最近總統參選人賴清德又潑台中捷運髒水，說是為了有力人士，導致進度落後，證明民進黨始終選舉掛帥，把地方建設發展的前景拿來炒作選舉紅利，破局後又拍拍屁股走人，成了民進黨的經典「毛胚屋工程翻版」。