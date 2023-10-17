快訊

台積電不再考慮進駐龍科三期 經濟部長發聲了

總統大選「市話併手機」民調出爐！賴清德支持度遭「他」緊咬 只贏2個百分點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BOT長庚國際會議中心啟用 提高桃園國際能見度、新視野

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府與長庚醫療集團合作的長庚國際會議中心今天啟用。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府與長庚醫療集團合作的長庚國際會議中心今天啟用。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府與長庚醫療集團合作推動桃園長庚轉運站BOT案，市府提供土地，長庚投資興建與營運，繼去年轉運站營運，附屬興建的「長庚國際會議中心」，今天剪綵啟用。蘇俊賓指出轉運站已經有39條客運路線設站供不應求，國際會議廳啟用後，除了可以提升國內醫療與醫學學術水準，更能增進國際人士來訪意願，提升桃園和長庚在國際上的能見度，開啟國際新視野，加速與國際接軌。

蘇俊賓強調，長庚國際會議廳具有挾帶桃園國際機場、機場捷運及高速公路的地理優勢，以及寬敞空間與配置頂尖設備等條件，不用到台北，就可提供國際機構及專家學者跨界交流的最理想場地，進而帶動桃園地區蓬勃發展，並提升台灣在國際的能見度，是具有指標的建築。

蘇俊賓副市長及長庚醫療財團法人董事長王瑞慧自出席上午的啟用典禮。長庚決策委員會程文俊主任委員致詞時表示，長庚醫院長期致力醫療服務、教學研究與國際交流，也期盼以最優質的環境設備與各界進行醫療、學術的交流分享。在桃園市政府支持下，興建長庚國際會議中心，期望奠基在便捷的交通基礎上，更增進長庚體系與國內各界暨國際間的交流與學習，並成為國際間專業合作的重要平台，接下來的長庚醫學周就在國際會議中心舉行，長庚各醫院與會分享最新的研究心得和許多臨床醫療經驗。

長庚國際會議中心在林口長庚醫院及桃園長庚轉運站旁，外觀色調呈現雅致灰，入口處採俐落線條設計，整體感覺簡潔沈穩。樓高4層，樓地板面積共1800坪，內部規畫會議廳近400坪，可容納600多人；簡報室一間約65坪可容納100人，討論室4間每間約45坪，共可容納約280人。每間都配備高速網路與頂尖顯示設備，影音及隔音效果一流，並安裝符合人體工學座椅，舒適無壓力。

此外，長庚國際會議中心還可與林口長庚醫院會議場域連線，兼具集合式會議或分組討論多功能需求，並有寬敞的展示空間，可供研討會或是各式展覽會場使用，搭配轉運站高人潮流量，可有最好的行銷效果。

長庚醫院表示，今年3月啟用的長庚手術技能訓練及研發中心，結合長庚國際級的訓練師資，提供國內及世界各國外科醫師完備的訓練場域，以造福更多病患。今後「長庚國際會議中心」即可同步進行視訊會議及手術技能示範，用途將更廣、更多元有彈性。因會議中心緊鄰「桃園長庚轉運站」及長庚湖，會議期間亦可提供與會者多樣化美食饗宴及優美湖畔景觀。在「長庚國際會議中心」3樓梯廳，還矗立一座罕見具大的木化石，為王永慶創辦人生前珍藏的癭木，至少經歷5萬年以上淬練而成，特別移至此處讓前來會議者共賞並一探其特殊氣場。

「長庚國際會議中心」地理位置便捷，相當方便外國人士前來。可從桃園機場搭機場捷運第三航廈站A13，或第二航廈站A12上車，到長庚醫院站A8下車，步行約9分鐘即抵達會場。若從桃園高鐵站過來，則可搭乘桃園機場捷運「高鐵桃園站A18」上車，至「長庚醫院站A8」下車，一樣步行約9分鐘即可抵達。

矗立於長庚國際會議中心3樓梯廳的珍貴癭木是王永慶的收藏。圖／林口長庚提供
矗立於長庚國際會議中心3樓梯廳的珍貴癭木是王永慶的收藏。圖／林口長庚提供
桃園市副市長蘇俊賓、長庚董事長王瑞慧和桃市府、長庚團隊出席國際會議中心啟用典禮。記者鄭國樑／攝影
桃園市副市長蘇俊賓、長庚董事長王瑞慧和桃市府、長庚團隊出席國際會議中心啟用典禮。記者鄭國樑／攝影

長庚 桃園機場 機場捷運

延伸閱讀

2023全球前2%科學家公布 台灣最強醫師名單一次看

前瞻網頁上線 蘇俊賓：前瞻不只是中央也是地方的績效

綠營控「好油」抹黑幫兇 桃市府回酸：現在突然醒過來

「好油」恐嚇案爆自導自演 桃園綠營民代要求市府道歉

相關新聞

苗栗縣10路口實施科技執法 他一次收到5張紅單激動尖叫

台中市一名林姓男子，每天騎機車載小孩到苗栗縣苑裡上學，都要經過苑裡火車站路口，近日一次性收到了上個月5張紅單，一張要繳6...

綠批張善政放生台積電 藍議員反擊：鄭文燦才是元兇

台積電今聲明，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區三期。桃園市議會民進黨團今批評市長張善政，選前承諾全力協助台積電落腳桃...

BOT長庚國際會議中心啟用 提高桃園國際能見度、新視野

桃園市政府與長庚醫療集團合作推動桃園長庚轉運站BOT案，市府提供土地，長庚投資興建與營運，繼去年轉運站營運，附屬興建的「...

亞矽創喊卡卻花1600萬評估開發 綠議員質疑桃市府居心

亞洲矽谷創新研發中心日前喊卡，桃園市長張善政在市議會答詢時指該計畫是「錢坑」，不可能往錢坑裡跳。桃市議會民進黨團今開記者...

台積電不進駐龍潭三期 桃園綠營議員批市府不作為

台積電今天宣布不再考慮進駐龍潭科學園區三期，消息引發各界議論。桃園市議會民進黨團今天開記者會，批市長張善政與市府不積極協...

最快3年後通車 新竹台1線替代道路21日將辦公聽會

新竹武陵路高架延伸的台一線替代道路工程將在21日上午於竹北豐田國小舉辦首次公聽會，地方關注徵收相關問題，由於工程所需用地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。