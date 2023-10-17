BOT長庚國際會議中心啟用 提高桃園國際能見度、新視野

桃園市政府與長庚醫療集團合作推動桃園長庚轉運站BOT案，市府提供土地，長庚投資興建與營運，繼去年轉運站營運，附屬興建的「長庚國際會議中心」，今天剪綵啟用。蘇俊賓指出轉運站已經有39條客運路線設站供不應求，國際會議廳啟用後，除了可以提升國內醫療與醫學學術水準，更能增進國際人士來訪意願，提升桃園和長庚在國際上的能見度，開啟國際新視野，加速與國際接軌。

蘇俊賓強調，長庚國際會議廳具有挾帶桃園國際機場、機場捷運及高速公路的地理優勢，以及寬敞空間與配置頂尖設備等條件，不用到台北，就可提供國際機構及專家學者跨界交流的最理想場地，進而帶動桃園地區蓬勃發展，並提升台灣在國際的能見度，是具有指標的建築。

蘇俊賓副市長及長庚醫療財團法人董事長王瑞慧自出席上午的啟用典禮。長庚決策委員會程文俊主任委員致詞時表示，長庚醫院長期致力醫療服務、教學研究與國際交流，也期盼以最優質的環境設備與各界進行醫療、學術的交流分享。在桃園市政府支持下，興建長庚國際會議中心，期望奠基在便捷的交通基礎上，更增進長庚體系與國內各界暨國際間的交流與學習，並成為國際間專業合作的重要平台，接下來的長庚醫學周就在國際會議中心舉行，長庚各醫院與會分享最新的研究心得和許多臨床醫療經驗。

長庚國際會議中心在林口長庚醫院及桃園長庚轉運站旁，外觀色調呈現雅致灰，入口處採俐落線條設計，整體感覺簡潔沈穩。樓高4層，樓地板面積共1800坪，內部規畫會議廳近400坪，可容納600多人；簡報室一間約65坪可容納100人，討論室4間每間約45坪，共可容納約280人。每間都配備高速網路與頂尖顯示設備，影音及隔音效果一流，並安裝符合人體工學座椅，舒適無壓力。

此外，長庚國際會議中心還可與林口長庚醫院會議場域連線，兼具集合式會議或分組討論多功能需求，並有寬敞的展示空間，可供研討會或是各式展覽會場使用，搭配轉運站高人潮流量，可有最好的行銷效果。

長庚醫院表示，今年3月啟用的長庚手術技能訓練及研發中心，結合長庚國際級的訓練師資，提供國內及世界各國外科醫師完備的訓練場域，以造福更多病患。今後「長庚國際會議中心」即可同步進行視訊會議及手術技能示範，用途將更廣、更多元有彈性。因會議中心緊鄰「桃園長庚轉運站」及長庚湖，會議期間亦可提供與會者多樣化美食饗宴及優美湖畔景觀。在「長庚國際會議中心」3樓梯廳，還矗立一座罕見具大的木化石，為王永慶創辦人生前珍藏的癭木，至少經歷5萬年以上淬練而成，特別移至此處讓前來會議者共賞並一探其特殊氣場。

「長庚國際會議中心」地理位置便捷，相當方便外國人士前來。可從桃園機場搭機場捷運第三航廈站A13，或第二航廈站A12上車，到長庚醫院站A8下車，步行約9分鐘即抵達會場。若從桃園高鐵站過來，則可搭乘桃園機場捷運「高鐵桃園站A18」上車，至「長庚醫院站A8」下車，一樣步行約9分鐘即可抵達。