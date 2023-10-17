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最快3年後通車 新竹台1線替代道路21日將辦公聽會

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導
武陵路斷頭橋最快2026年將銜接台一線替代道路直通竹北。圖／竹縣府提供
武陵路斷頭橋最快2026年將銜接台一線替代道路直通竹北。圖／竹縣府提供

新竹武陵路高架延伸的台一線替代道路工程將在21日上午於竹北豐田國小舉辦首次公聽會，地方關注徵收相關問題，由於工程所需用地高達4.8公頃，私有地占超過一半，因此將依土徵規定召開2次以上公聽會，縣府期望工程順利推動，能在2026年底完工通車。

新竹縣府工務處表示，工程用地位於非都市計畫特定農業區，土地地段坐落竹北市馬麟厝段、溪州段及豐田段等，共計104筆土地，需用面積約4.8公頃，其中私有地為69筆，約占比總面積56%，將透過用地取得公聽會，說明興辦工程目的、效益，並聽取土地所有權人及利害關係人意見。

第1次公聽會訂於10月21日上午9時30分，在竹北市豐田國小活動中心舉行。台1線替代道路新闢工程計畫採分期建設方式辦理，第1期工程路段起點為縣道118 線至台68線武陵交流道，未來全線通車將有望解決尖峰時段台1線竹北路段交通壅塞問題。

縣長楊文科表示，台1線替代道路的整體計畫路線，起點於台1線新豐鄉明新科技大學，終點銜接台68線武陵路交流道，因整體建設規模及經費龐大，規畫採分期建設方式辦理，此次優先路段工程全長約1751公尺，包括跨越新社圳、澎湖圳、豆子埔溪及頭前溪等橋梁，橋梁總長約 812公尺。

竹縣府工務處說明，第一期優先路段工程起點縣道118線端至頭前溪橋前的道路設計總寬為30公尺，道路橫斷面配置為每向2快車道、1慢車道及1自行車與行人共用道。頭前溪橋開始至銜接工程終點的台68線武陵交流道部分，道路總寬為20公尺，道路橫斷面配置為每向2快車道。

縣府指出，中央已同意將台一線替代道路列入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6年計畫（111年至116年）計畫」中，核定經費為28.4億元，目前正辦理細部設計、用地取得等作業。

武陵 替代道路

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