快訊

獨／項婕如驚爆失控打人案大逆轉 經紀公司還原真相

學術界憂鬱／20歲發病如行屍走肉 台大教授曝交手憂鬱症都靠一句話

直接開放快搶！蘋果官網全釋出iPhone 15 Pro系列「現貨」 關鍵1玄機要仔細看

邱顯智轟賴清德：只有民進黨不想過 沒有過不了的法案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
時代力量立委邱顯智今天在臉書開嗆，「只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案。」圖／本報資料照片
時代力量立委邱顯智今天在臉書開嗆，「只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案。」圖／本報資料照片

民進黨總統參選人賴清德昨到陽明交通大學演講，學生提問，民進黨完全執政換來的卻是不停研議的中央法案，賴清德回應主要是委員來自不同黨派，無法很快凝聚共識。時代力量立委邱顯智今在臉書開嗆，「只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案。」

昨有學生問賴清德，時力立委陳椒華質詢陳建仁院長，到底吹哨者保護法什麼時候才會送到立法院，陳建仁表示還在研議中。「民進黨完全執政換來的卻是不停研議的中央法案，要怎麼說服明年讓民進黨繼續執政？」

賴清德回應，立法院是跨黨派，每位委員來自不同選區，有不同信念和看法，沒辦法很快凝聚共識。

邱顯智今天說，民進黨第一次完全執政，賴副總統還在當行政院長時，為了強闖修惡的勞基法，民進黨是如何操弄議事規則，用聯席委員會強行把法案送出，不顧民意強勢投票碾壓。

「只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案！」邱顯智表示，在民進黨的完全執政下，在總召柯建銘的領導下，立法院的協商機制已經完全淪為走過場，只要民進黨想過的法案，就算沒有共識也會強勢過關。

他直指，有研究統計，在民進黨第一次完全執政的第9屆立法院，協商無共識的法案中，有87%最後還是表決完成三讀程序。不願配合的黨籍委員，就通通黨紀處分。

邱顯智透露，民進黨不想過的法案，根本連議程都排不上，更不用說實質的民主討論了，揭弊者保護法、不法餽贈罪、不法關說罪、反媒體壟斷法、兩岸協議監督條例、空屋特別稅，從上一屆到現在的立法院，時代力量推動的改革法案被民進黨卡住的，早已不勝枚舉。

邱顯智也呼籲賴清德，現在是資訊透明的年代，不要再只想著用話術欺騙年輕人，面對問題，提出真正能解決問題的法案，才是青年所期盼的，立法院需要的不是只會服從黨意的橡皮圖章，相信年輕人的眼睛都是非常雪亮的。

民進黨 立法院 賴清德

延伸閱讀

綠營攻藍用台中捷運議題 邱毅建議以這條回敬

周榆修：柯陣營想要贏過賴清德 國民黨只想幹掉柯文哲

賴清德稱中捷被喬 侯友宜痛罵別再造謠

賴清德演講喊「未來蓋13萬社宅」 學生吐嘈：您市長任內沒落成任何1戶

相關新聞

竹北新天坑灌漿補好了 工務處將邀大地技師公會鑑定

新竹縣竹北市縣政七街一處新建案工地旁前晚出現第2個「新天坑」，建商昨天灌漿穩固路基，又發生周邊人行道L型塌陷。新竹縣工務...

感謝守護竹市市容環境的城市英雄 今表揚4績優模範隊員

10月25日是「清潔隊員節」，新竹市績優模範隊員共計4位，恪守崗位超過20年，市長高虹安今天表揚塗久議、賴彭耀南、尤永春...

竹市推「直撥退稅」線上回覆平台 採直撥退稅增加17.5%

新竹市稅務局建置線上退稅回覆平台，結合QR-CODE推動數位申辦直撥退稅服務，民眾只需提供金融機構帳戶，退稅款即可直接撥...

邱顯智轟賴清德：只有民進黨不想過 沒有過不了的法案

民進黨總統參選人賴清德昨到陽明交通大學演講，學生提問，民進黨完全執政換來的卻是不停研議的中央法案，賴清德回應主要是委員來...

桃園首座微型運動中心開幕 即日起免費體驗8天

現代人重視健康運動，但適合的運動場所難覓。桃園市體育局在八德三號社宅打造微型運動中心，430坪的空間有多項體適能器材、空...

巷弄戰開跑！林志潔宣布問政說明會明開跑 將以歌會友

總統立委選舉進入破百日階段，新竹市立委「四腳督」成形，選戰相當激烈，民進黨竹市立法委員參選人林志潔今天宣布，從明天開始，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。