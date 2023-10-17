邱顯智轟賴清德：只有民進黨不想過 沒有過不了的法案

民進黨總統參選人賴清德昨到陽明交通大學演講，學生提問，民進黨完全執政換來的卻是不停研議的中央法案，賴清德回應主要是委員來自不同黨派，無法很快凝聚共識。時代力量立委邱顯智今在臉書開嗆，「只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案。」

昨有學生問賴清德，時力立委陳椒華質詢陳建仁院長，到底吹哨者保護法什麼時候才會送到立法院，陳建仁表示還在研議中。「民進黨完全執政換來的卻是不停研議的中央法案，要怎麼說服明年讓民進黨繼續執政？」

賴清德回應，立法院是跨黨派，每位委員來自不同選區，有不同信念和看法，沒辦法很快凝聚共識。

邱顯智今天說，民進黨第一次完全執政，賴副總統還在當行政院長時，為了強闖修惡的勞基法，民進黨是如何操弄議事規則，用聯席委員會強行把法案送出，不顧民意強勢投票碾壓。

「只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案！」邱顯智表示，在民進黨的完全執政下，在總召柯建銘的領導下，立法院的協商機制已經完全淪為走過場，只要民進黨想過的法案，就算沒有共識也會強勢過關。

他直指，有研究統計，在民進黨第一次完全執政的第9屆立法院，協商無共識的法案中，有87%最後還是表決完成三讀程序。不願配合的黨籍委員，就通通黨紀處分。

邱顯智透露，民進黨不想過的法案，根本連議程都排不上，更不用說實質的民主討論了，揭弊者保護法、不法餽贈罪、不法關說罪、反媒體壟斷法、兩岸協議監督條例、空屋特別稅，從上一屆到現在的立法院，時代力量推動的改革法案被民進黨卡住的，早已不勝枚舉。

邱顯智也呼籲賴清德，現在是資訊透明的年代，不要再只想著用話術欺騙年輕人，面對問題，提出真正能解決問題的法案，才是青年所期盼的，立法院需要的不是只會服從黨意的橡皮圖章，相信年輕人的眼睛都是非常雪亮的。