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苗栗公館1案本土登革熱病例 衛生局擴大採檢嚴陣以待

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉10月13日確診1例本土登革熱病例，縣府衛生局等相關單位持續清除孳生源、消毒，監控至11月。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉10月13日確診1例本土登革熱病例，縣府衛生局等相關單位持續清除孳生源、消毒，監控至11月。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣公館鄉10月13日確診1例本土登革熱病例，抗原、抗體都呈陽性，縣府衛生局嚴陣以待，今天傍晚緊急成立擴大採檢站，通知約250人免費抗原快篩，找出社區可能的隱藏個案。

苗栗縣累積3例本土、2例境外登革熱病例，縣務會議今天討論疫情，衛生局長張蕊仙說，公館鄉福星村出現71歲女性本土登革熱病例，個案沒有明顯旅遊史，因抗原、抗體都呈陽性，表示感染有一段時間，衛生局、環保局及公館、銅鑼鄉公所等有關單位，加強清除孳生源，發放醫療院所快篩劑，並宣導相關症狀問診，主動建置擴檢站。

擴檢站設在公館鄉福星村200號全家便利商店公館福星村，昨天緊急通知福星村3鄰、6鄰、8鄰家戶約250人，今天傍晚5點至7點採檢，免費登革熱抗原快篩，另提供30歲以上，加碼限量免費C型肝炎快篩，若有疑似症狀，及懷疑感染之虞，或曾經出國、南部旅遊史民眾前往快篩，如果沒有辦法配合，可以電話037-224732預約篩檢。

衛生局指出，公館鄉本土登革熱疫情調查，老婦人日常活動地點主要在住家附近，及銅鑼鄉九華山大興善寺，10月初出現發燒、胃痛及腹痛等症狀，10月11日經醫療院所採檢快篩陽性後通報，13日深夜經疾管署綜合研判登革熱確診。

縣府14日成立應變工作小組，同住者4人採檢均為陰性，附近住戶及銅鑼鄉九華山大興善寺員工及志工，初步健康調查目前均無症狀，將持續清消、評估，監控至今年11月。

苗栗縣公館鄉10月13日確診1例本土登革熱病例，縣府衛生局等相關單位持續清除孳生源、消毒，監控至11月。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉10月13日確診1例本土登革熱病例，縣府衛生局等相關單位持續清除孳生源、消毒，監控至11月。圖／苗栗縣政府提供

衛生局 快篩陽性 登革熱

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