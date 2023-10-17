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公安、消防安檢雷同多 民怨剝皮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園不少社區反映，建築物公安檢查申報和消防安檢申報檢查項目多處雷同，宛如被剝好幾層皮。圖／桃園市消防局第四大隊提供
桃園不少社區反映，建築物公安檢查申報和消防安檢申報檢查項目多處雷同，宛如被剝好幾層皮。圖／桃園市消防局第四大隊提供

高雄城中城火災讓外界開始重視消防安檢機制，桃園不少社區反映，市府建管處「建築物公安檢查申報」和消防局「消防安檢申報」檢查項目多處雷同，卻要重複檢查，抱怨宛如被剝好幾層皮。建管處昨天承諾會檢討，也將和消防局討論降低社區維護和申報費用的做法。

建管處昨到議會工作報告，議員黃敬平質詢指出，近期許多老舊社區管委會反映，每年要公安檢查項目不只繁瑣且所費不貲，如平鎮區新英里的金碧輝煌社區屋齡超過15年，每月消防維護費用約8000元，消防申報費用每年1萬2000元，4座電梯維護費用每年約9600元，但住戶僅約30戶，負擔不小。

黃敬平說，建築物公安檢查申報檢查16項，消防安檢申報有21項，2種申報的法令依據、主管機關、申報時間和專業人員資格不同，檢查項目卻重複不少，如滅火器、自動警報設備等，管委會要找簽證師、消防設備師和消防設備士，須繳規費、委託民間專業鑑定單位，宛如懲罰中小型、屋齡較高的社區。

黃敬平建議建管處和消防局建立橫向聯繫平台，或同時派員檢查共同項目，避免社區重複申報，副市長王明鉅承諾後續會研究，找民間相關技師一起想辦法，討論2項申報申報檢查結果能否互相承認。

都發局長江南志說，2申報檢查頻率不同，通常公安申報維護成本較高，將與消防局討論是否改變做法，協助社區降低平常維護和申報的費用。

安檢 公安 黃敬平

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桃園公安申報、消防安檢項目重疊 社區怨「被剝皮」

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