立委竹市考察 教部盼邀志工與學校維護社區共讀站

立法院教育及文化委員會今天到新竹市考察學校教育設施，了解社區共讀站設置成果。教育部政務次長林明裕說，期盼能邀請民眾擔任志工，與學校共同維護社區共讀站。

立法院教育及文化委員會偕同林明裕及國教署、體育署人員到新竹市考察舊社國小、建功高中、成德高中與光復高中4所學校的教育設施，新竹市政府教育處長陳木金全程陪同。

國民黨新竹市立委鄭正鈐表示，教育部補助學校修繕或新設圖書室轉型為學校社區共讀站，今年推動100個「學校社區共讀站」，新竹市就爭取了5個，分別是建功高中、大庄國小、舊社國小、關東國小及建華國中。

時代力量立委邱顯智表示，改善學生通學安全刻不容緩，目前新竹市學區公車路線擴充入校與校園周邊行人空間改善急需教育部、交通部與竹市府合作解決，未來會持續監督中央補助與新竹市規劃情形，共同改善新竹市教育環境。

林明裕表示，社區共讀站能使學校結合社區，打開封閉的校園空間，讓社區進入校園、校園融入社區，創造共享環境，期盼未來能邀請民眾擔任志工，與學校共同維護社區共讀站。