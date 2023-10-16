竹市污水下水道工程挖破瓦斯管 晚間8時搶修完畢
新竹市中正路96巷今天進行污水下水道工程，施工人員傍晚不慎挖斷瓦斯管線，警消獲報到場警戒，並通知新竹瓦斯公司與新竹市府工務處派員前往，晚間8時許已完成搶修。
民進黨新竹市議員曾資程表示，傍晚接獲民眾通報，中正路96巷污水下水道施工疑不慎挖斷瓦斯管線，現場瀰漫著濃濃瓦斯味，警義消人員到場圍起封鎖線，施工廠商會同瓦斯公司人員到場搶修。
新竹市消防局指出，傍晚5時21分接獲報案後派員到場，消防人員用氣體偵測器偵測發現洩漏處的瓦斯數值已達爆炸下限，立即在周邊架設封鎖線，並出水線進行警戒防護。
竹市消防局指出，經通報新竹瓦斯公司、新竹市府工務處派員前往搶修，開挖後確定為瓦斯管線伸縮接頭洩漏，立即汰換、重新接管，於晚間8時許完成搶修及回填，經氣體偵測器監測，瓦斯數值為零，洩漏狀況解除。
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