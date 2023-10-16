提供社區到住宿式全人照顧 新埔長照共融園區明年招商

新竹縣老年人口逐年增高，新竹縣社會處爭取財政部經費補助，辦理「新竹縣新埔長照社福產創共融園區促參（BOT）案」，預計建置從社區到住宿式照顧完善長照服務體系，提供家庭、婦女、兒少、身障及老人等全人服務，創造社福與產業的共融園區，並設置100床住宿式照顧及60床日間照顧服務，預計將於明年初正式公告招商。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣老年人口截至今年8月已佔總人口13.37%，雖相較全台人口老化程度為低，但新竹縣老年人口從2013年至2022年間，每年平均以3.35%成長率增加，即將邁入高齡社會，長照需求隨之增加，規畫布建長照設施及增加長照服務量能，為刻不容緩的課題。

為活化原新埔仁愛之家閒置空間，並因應人口老化及城鄉發展失衡等問題，新竹縣社會處去年起爭取且獲財政部經費補助，辦理「新埔長照社福產創共融園區促參案前置作業計畫」，將引進民間經營創意，建置從社區到住宿式照顧完善長照服務體系，並在節省土地取得時間及成本前提下，改善人口老化、照顧弱勢及城鄉發展失衡問題。

社會處表示，此BOT案涉及長照營運、財務、法律及建築等專業，故以政府採購委託專業顧問公司辦理前置作業相關工作，依縣府政策需求，主要提供長照服務、社區交流及社福服務，應至少設置100床住宿式照顧及60床日間照顧服務，且提供相關社福單位進駐及與社區交流空間；為達收支平衡，另允許廠商經營附屬事業，如樂齡住宿、青創辦公、特色餐飲及觀光休憩等設施。