苗栗明德水庫第二春 促參案曝光新玩法

苗栗縣政府再造頭屋鄉明德水庫第二春，碼頭區、海棠島區域促進民間參與公共建設案，兩區都有業者投標表達意願，如果順利預計明年中簽約，將增添高空滑索、空中自行車等新憩設施，遊艇也將復駛遊湖。

頭屋鄉明德水庫風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉（ROT）案，海棠島區陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，最近完成第一次促參案政策公告，各有1家廠商投標，其中，碼頭區案完成資格審查，將就計畫書審議，後續辦理地方公聽會，再進行第二次政策公告，此外，海棠島區域案，將就廠商資格審查。

縣府文化觀光局指出，促參案政策公告內容，明德水庫是縣級風景特定區，2014年再次啟動遊艇營運期間，每月約2萬5000人次搭乘，帶來觀光客，2020年停駛，既有的相關設施閒置亟需改善，縣府向交通部觀光局爭取重點景區遊憩廊帶計畫─明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫，促參案建置高空滑索、空中自行車、電動遊艇等設施，要求相關水域及水面活動不得影響水庫水質，也不得直接排放廢汙水至水庫中。

至於海棠島區案，縣府設置水上遊憩所需停車場、解說區域等設施，規畫海棠島旁靜水區作為無動力水域遊憩活動場域，同時改善蘇堤步道環境，工程預計明年1月底完工，促參案採民間規畫項目，申請參與投資營運。