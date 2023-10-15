竹北水圳森林公園老鼠橫行 家長與童野餐擔心被咬

新竹縣竹北市水圳森林公園生態豐富，還有大草皮、湖泊、水圳廣場，經常舉辦野餐、市集和音樂會活動，不過近來有民眾發現「鼠輩橫行」，有家長擔心幼兒被咬，也有人害怕老鼠帶來髒亂和傳染病。竹北市公所也指出引發鼠患原因，就是民眾餵食公園內禽鳥魚類剩餘食物造成，若民眾不聽勸阻，將依公園管理自治條例處5百元以上、5千元以下罰鍰。

住在公園附近的陳姓家長指出，他常來帶小孩來水圳森林公園散步或是參加活動，但最近發現草地上老鼠越來越多，有的甚至不怕人，因小孩年幼不懂，常常會跑去追逐，自己擔心小朋友被咬到，或擔心老鼠帶來髒亂甚至是傳染病。

王姓家長則說，很多民眾都來這邊餵食鴨子、烏龜甚至是松鼠，飼料或吐司屑常常撒在地上，雖然有設置告示牌禁止餵食，但根本沒人再聽。也因公園很常舉辦活動，大家也常席地而坐在草皮上野餐，如今老鼠出沒，擔心大人、小孩都被咬到。

中興里長莊淙澍指出，公園鼠患問題已存在好幾年，最近他去公園查看也發現很多老鼠，因為這邊常有民眾帶寵物來散步，竹北市公所擔心寵物誤食，也不敢大量投放老鼠藥，只能從整理環境下手，至於老鼠橫行的原因，是因為民眾常來餵食鴨子，就將吐司、飼料撒在湖泊、草地上，鴨子沒吃完的屑殘，就成了老鼠的食物。

莊淙澍說，雖然已經強力宣導民眾禁止餵食，因餵食鴨子不但會對水質造成優養化，且造成環境髒亂，掉在地上的碎屑也成了老鼠食物，他今年5月已經發文請竹北市公所改善，近期還會再發文一次，不過最重要的還是希望民眾不要再任意餵食鴨子，牠們會自己捕食食物，現在鴨子也越來越多、越來越胖。

新竹縣環保局表示，水圳森林公園屬竹北市公所管轄，竹北市公所若有需求，環保局將提供藥劑協助，不過近來沒有大規模滅鼠的計畫。新竹縣衛生局表示，目前尚未接獲漢他病毒個案，不過也提醒民眾漢他病毒是由攜帶病毒的老鼠傳播，請勿餵食、接觸老鼠。