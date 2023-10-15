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通霄神社社務所修復 規畫案發包

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣歷史建築通霄神社的「社務所」修復計畫案卡關多年，縣府解決占用爭議後，最近完成規畫設計案的發包作業。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣歷史建築通霄神社的「社務所」修復計畫案卡關多年，縣府解決占用爭議後，最近完成規畫設計案的發包作業。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣歷史建築「通霄神社」範圍內的社務所，因長年遭占用，遲遲無法修復，縣府提出訴訟後，占用戶已同意撤離，也讓修復計畫終於得以啟動。縣府文觀局指出，最近完成規畫設計案的發包作業，未來預計向中央爭取上億元經費修繕，讓著名的文化景點能進一步發展成為觀光亮點。

通霄神社2002年登錄為苗栗縣歷史建築，縣府陸續整修本殿基座、拜殿、參道及鳥居等周邊建築，但下方的社務所、接待休憩所多年來未能修繕，殘破景像讓神社整體景觀「缺角」。

經縣府努力爭取經費，斥資1110萬元先在去年8月修復休憩所，但規模更大的社務所受阻於占用戶爭議，也讓通霄神社歷史建築整體修復案「卡關」，成了一大痛點。

苗栗縣文觀局文化資產科指出，社務所修復計畫雖獲中央補助辦理規畫設計，但測繪工作因占用戶，工作人員一直不得其門而入，經費最後被撤案取消，在縣府提出訴訟後，去年爭議終於解決。

文化部因此同意重新補助縣府辦理修復工程的先期設計規畫作業，文觀局說明，內容包括社務所修復及參道、神社排水系統改善等工程，完成規畫設計案後，將向中央爭取修復經費，讓通霄神社整體恢復舊貌，讓打造觀光亮點計畫邁進一大步。

歷史建築

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