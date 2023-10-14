苗栗泰安鄉錦水村長補選4人角逐 2號黃魁國190票勝出

苗栗縣泰安鄉錦水村第22屆村長今天辦理補選投票，共有4名候選人，下午開票結果1號張玉妹158票、2號黃魁國190票、3號曾世廣149票、4號田思親124票，另有無效票6張，選舉結果由黃魁國當選，當選人名單將提交選委會審定。

苗栗縣選委會表示，泰安鄉錦水村長張進光去世，今天辦理村長補選，選舉人數1006人，補選投票率為62.33％。

此外，下屆總統副總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，苗栗縣選委會上午與內政部移民署苗栗縣服務站、苗栗縣新住民家庭服務中心，特別辦理新住民投開票模擬演練，活動現場除將投票所場景真實還原，也邀請60位新住民一同參與模擬投開票，盼新住民朋友更了解自身權利，提升新住民的公民社會參與度。

苗栗縣選委會提醒年滿20歲擁有投票權的新住民，明年1月13日當天上午8點至下午4點，務請攜帶國民身分證、印章及投票通知單到戶籍所在地的投票所，投下手中神聖一票。