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搶鑰匙、搶麥克風 活動中心租用爭議多 桃園推e化登記

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市民活動中心常因管理租借問題鬧紛爭，民政局設計e化系統供民眾上網登記租借時段，將逐步推廣到全市（示意圖與新聞事件人物無關）。本報資料照片
桃園市民活動中心常因管理租借問題鬧紛爭，民政局設計e化系統供民眾上網登記租借時段，將逐步推廣到全市（示意圖與新聞事件人物無關）。本報資料照片

桃園有516個里，但不是每個里都有活動中心，多里共用情況常見，鄰里為搶熱門時段爭論不休，中秋前夕有里長借不到場地辦晚會借吵翻，有的搶鑰匙，有的搶到場地卻沒法用麥克風。藍、綠議員除要求市府介入協調，並提出解決方案。民政局表示，已設計線上租借系統，13個行政區都有試辦點，明年逐步擴大，目標全市普及。

桃園平鎮某里長今年9月因活動中心管理租借問題與隔壁里長吵翻，他覺得自己負責打掃整理場地，對方卻沒事前知會，很不禮貌，於是在對方使用場地時，拿麥克風廣播鬧場，甚至打110叫警察，結果自己反因涉嫌強制罪被上銬逮捕。

事件發生後，民進黨市議員王佩諭要求民政局重視問題，避免類似情事再發生。同黨市議員黃家齊表示活動中心在節日前夕特別熱門，今年中秋也有里長為搶假日時段吵得不可開交，民政局應有明確租借規範。市議員黃瓊慧指類似情況不少，過去也有人借到場地，但音響、麥克風被鎖管理者在櫃子無法用，也有人把租借時段寫滿，變相霸佔場地。

國民黨市議員詹江村表示，里民活動中心長年以來管理不透明，花了很多錢蓋，卻沒有辦法活用，民政局要拿出魄力，最好上網公告租借標準，不要讓資源被少數人把持。

民政局長劉思源表示，已設計市民活動中心E化系統，將可租借時段公告在網路上，開放民眾線上登記申請，目前各行政區則1處試辦，視成效逐步推廣到全市，已達公開透明原則。

民政局補充，E話系統除了開放民眾上網登錄租借時間，也籌措500萬設計遠端門禁系統，減少代管人必須親連現場開門、關門困擾，明年將有30處試辦點，若成效良好，將另籌財源，2年內規廣到全市。

國民黨市議員孫韻璇與楊朝偉肯定市民活動中心E化政策，但同時也提醒民政局活動中心使用者多為銀髮族，系統介面設計一定要簡單友善。孫韻璇更指遠端遙控雖然可以開關大門，但現場設備有無毀損、短缺需要驗收，遠端如何執行驗收工作，開發時須一併考量。

議員 中秋

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