桃市原民族語師資培訓班開課 盼通過認證促就業

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒今天出席桃園市原住民族語言師資培訓計畫開課典禮時表示，很多學校找不到族語老師，透過族語班能培育新一代族語老師，盼學員通過認證提升就業。

夷將．拔路兒（Icyang Parod）今天出席桃園市112年「原住民族語言師資及職/就業培訓計畫」開課典禮，他表示，希望學員能加速通過原住民族語言能力認證中級測驗，獲得更好的就業機會。

他接受媒體聯訪時指出，希望能讓都會地區的族人透過族語班學習族語，目標是逐步培育新一代的族語老師，也希望其他地方政府，例如台東、花蓮、台中、高雄等也陸續開課，讓師資的培育越來越多。

夷將．拔路兒表示，國家語言發展法通過後，明訂國小到高中都要有一定的時數教授族語，但現在卻有很多學校找不到族語老師；除了持續培育師資，針對只有1、2名族人的學校，應變方式是以視訊方式直播共學。

他指出，已與教育部進行原住民族語言師資拔尖計畫，比照訓練奧運選手模式與大學合作，透過1對1師徒制方式，讓培訓者能成為同時取得教師證及族語高級認證的正式教師，首批計畫已錄取超過50人，新的年度希望有更多大學提出申請計畫。

原民會表示，此次培訓計畫主要為培育桃園市原住民族語言教學師資，預計開設阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、太魯閣族及卑南族等6語別族語中級認證班，開課學員共計達80人，其中年紀最輕學員年僅15歲。

原民會指出，感謝桃園市阿美族三一教育文化協會，願意到第一線協助政府推動族語；族人學習族語除了實體課程外，也可透過原民會建置的「族語E樂園」網站來學習。